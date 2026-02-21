Uniklo z Facebooku šéfky MOV: Až na tu jednu otravnou helmu jsou to skvělý Hry, ne?
Co uniklo z Facebooku Kirsty Coventryové•Zdroj: iSport.cz
ZOH v Milánu a Cortině se chýlí pomalu k závěru a tak se podíváme, jak to žije na facebookové zdi šéfky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové. Všechno šlape na jedničku, až na drobné problémy... A do diskuze se zapojil hokejista Lukáš Sedlák, ministr Boris Šťastný i odvolaný trenér fotbalistů Dukly David Holoubek.
Upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.