Uniklo z Facebooku Matěje Juráska: Nechovat se jako zvíře, radí Chorý a Rosický googluje
Co uniklo z Facebooku Matěje Juráska před derby•Zdroj: iSport.cz
Dnešní derby bude pro něj vypjatější víc než pro kohokoliv jiného. Matěj Jurásek, fotbalista s výraznou slávistickou minulostí, do něj půjde poprvé v dresu Sparty. Na jeho facebookové zdi je hodně rad od fanouškovských kotlů, dalších hráčů, politiků i jeho jmenovce Davida. Další díly Uniklo z Facebooku najdete ZDE >>>
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