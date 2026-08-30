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Uniklo z Facebooku Matěje Juráska: Nechovat se jako zvíře, radí Chorý a Rosický googluje

Co uniklo z Facebooku Matěje Juráska před derby
Co uniklo z Facebooku Matěje Juráska před derbyZdroj: iSport.cz
iSport.cz
Uniklo z Facebooku
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Dnešní derby bude pro něj vypjatější víc než pro kohokoliv jiného. Matěj Jurásek, fotbalista s výraznou slávistickou minulostí, do něj půjde poprvé v dresu Sparty. Na jeho facebookové zdi je hodně rad od fanouškovských kotlů, dalších hráčů, politiků i jeho jmenovce Davida. Další díly Uniklo z Facebooku najdete ZDE >>> 

Důležité upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.

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