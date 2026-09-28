Uniklo z Facebooku Aryny Sabalenkové: Kameraman z US Open dostal co proto. Rada od Chorého
Co uniklo z Facebooku Aryny Sabalenkové•Zdroj: Koláž iSport.cz
Přišla o post světové jedničky a ještě prohrála finále US Open. Nejen na kurtu se to kolem Aryny Sabalenkové hemžilo emocemi. Podívejme se, co na facebookovou zeď běloruské tenistky napsali čeští politici, Novak Djokoič, Alexandr Lukašenko a Tomáš Chorý. Další díly Uniklo z Facebooku najdete ZDE >>>
Důležité upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.