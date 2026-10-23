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Uniklo z Facebooku Tomáše Chorého: Křeč do prstu a hned malér! To se líbí Filipu Turkovi

Co uniklo z Facebooku Tomáše Chorého
Co uniklo z Facebooku Tomáše ChoréhoZdroj: iSport.cz
iSport.cz
Uniklo z Facebooku
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Není sledovanější jméno v českém fotbale za poslední týden. Rychlý konec působení Tomáše Chorého ve Slavii po čtvrté červené kartě od začátku minulé sezony se stal diskutovaným tématem mezi fanoušky i na jeho facebookové stránce v rámci rubriky Uniklo z Facebooku.

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Důležité upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.

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