Uniklo z Facebooku Tomáše Chorého: Křeč do prstu a hned malér! To se líbí Filipu Turkovi
Co uniklo z Facebooku Tomáše Chorého•Zdroj: iSport.cz
Není sledovanější jméno v českém fotbale za poslední týden. Rychlý konec působení Tomáše Chorého ve Slavii po čtvrté červené kartě od začátku minulé sezony se stal diskutovaným tématem mezi fanoušky i na jeho facebookové stránce v rámci rubriky Uniklo z Facebooku.
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Důležité upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.