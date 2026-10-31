Uniklo z Facebooku Martina Fenina: Trpišovský hledá podobný psychotyp, Brunesovy obavy
Co uniklo z Facebooku Martina Fenina•Zdroj: iSport.cz
O Martinu Feninovi se zase mluví. Tentokrát kvůli vítěznému vystoupení na turnaji Clash 17 v MMA zápase proti bývalému členovi skupiny Lunetic Martinu Kociánovi. Bývalý reprezentant má ale jasnou touhu: Chce zpátky do fotbalu! A co na to osobnosti na jeho facebookové stránce? Pobavte se u dalšího dílu Uniklo z Facebooku.
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Důležité upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.