1. Mileryt (jezdec Mach, stáj Machvet-Man-Mach), 2. Nikas (ž. Glassonbury, Castor), 3. Zarif (ž. Romano, Köi Dent), 4. Hegnus (ž. Stromský, Ševců), 6. Bridgeur (ž. Myška, VaZi), 7. Vajgaros (ž. Aspell, DS RE&LA Frančák SK), 8. Ter Mill (Odložil, DS Malá Morávka), 9. Tzigane Du Berlais (ž. Faltejsek, Dr. Charvát), 10. Templář (ž. Boyer, www.trdelnik.com-Luka), 11. Stretton (ž. Garner, Nýznerov), 12. Vicody (ž. Bartoš, Lokotrans), 13. Kasim (ž. Liška, Stáj Kejzlar), 14. Vandual (ž. Matuský, Vadual CZ), 15. Ribelino (ž. Best, Lokotrans), 16. Sztorm (ž. Novák, Nýznerov), 17. Ange Guardian (ž. Kousek, Stáj Anděl strážný), 18. Delight My Fire (ž. Lovén, DS Pod Buchlovem), 19. No Time To Lose (ž. Váňa ml., DS Paragan), 20. Artistmontot (Velek, Quartis-Zámecký Vrch), 21. Pareto (Ferhanov, EŽ Praha a.s.), 22. Universe Of Gracie (Sloup, BORS Břeclav a.s.).