Pauza, Zulejka, Vicody, Sottovento. Taxis má další oběť, kde je chyba?

Původně se jmenoval Hlavní nebo Tribunní příkop, býval i součástí jiných dostihů, teď je ale „tváří“ jediného - Velké pardubické. A pokud se stane nešťastná událost jako letos v podobě fatálního zranění Sottoventa, z části veřejnosti se na Taxis snese kritika.

Údaje se liší, ale na Taxisu celkem zahynulo 25 až 29 koní. „Je třeba říct, že ten skok je daleko bezpečnější, než byl v minulosti. V roce 1994 proběhly významné úpravy, příkop byl snížen ze dvou metrů na metr. Ta překážka není pro koně z principu nějak nebezpečná,“ říká Martin Hašek s tím.

Poslední obětí před přestavbou byla klisna Pauza v roce 1991 - odrazila se příliš brzy a zlomila vaz. V roce 2007 musel Marek Stromský v sedle Cieszymira před Taxisem přibrzdit a následoval pád, zlomená noha a uspání.

O sedm let později si po pádu do příkopu zlomila vaz klisna Zulejka, v roce 2018 oplakal Vicodyho opět Josef Bartoš. Letos obávanou překážku nezvládl Sottovento… „Měl bohužel problémy na startu. Na Taxis doběhl v ne úplně ideální pozici a pak se stalo to, že se trochu hůř odrazil, proletěl tím živým plotem a spadl do příkopu,“ popsal nešťastnou událost redaktor Hašek.

„Problém je ten, že když se kůň špatně odrazí, tak mu v živém plotu, který tam je, takzvaně zůstanou nohy. Když má malou rychlost, špatně se odrazí a zbrzdí ho plot, tak pak nemá šanci ten příkop přeskočit,“ vysvětluje dostihový expert.

„Bohužel to byla jedna z těch nehod, které se občas na Taxisu stávají. Ale ten dostih není nebezpečný, a pokud se udělá ještě nějaká drobná úprava, aby byl Taxis bezpečnější, tak se doufejme, takovým nehodám v budoucnu už vyhneme,“ věří Martin Hašek. Přitom by stačilo málo - třeba podle žokeje Myšky jen odrazové břevno před živým plotem.