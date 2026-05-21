Zemřel vítěz historické Velké pardubické. Sexy Lord podlehl těžké kolice
Předloňský vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. O skonu desetiletého ryzáka, který se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem, informoval web jezdci.cz. Dostihová kariéra svěřence trenérky Martiny Růžičkové se tak uzavřela s bilancí 31 startů a šesti vítězství.
Sexy Lord triumfoval ve Velké pardubické při svém premiérovém startu po kuriózní situaci. Po dlouhém zkoumání těsného doběhu dostihová komise kvůli chybějící cílové fotografii vyhlásila poprvé dva vítěze. Při loňské obhajobě vítězství žokej Jaroslav Myška koně kvůli zranění šlachy před poslední překážkou zastavil.