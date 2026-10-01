Další odpadlík. Velkou pardubickou poběží pouze deset koní, chybí i loňský šampion
- Do 136. ročníku Velké pardubické odstartuje po zranění devítiletého ryzáka Zarateho v tréninku pouhých deset koní.
- Na startovní listině nechybí šampioni z minulých let Godfrey a Sacamiro ani zahraniční vyzývatel Final Orders z Irska.
- Nejnižší počet účastníků od roku 1993 se v neděli 11. října utká na trati dlouhé 6900 metrů o dotaci pět milionů korun.
Velkou pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října jen deset koní, Zarate je zraněný. Méně účastníků měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku na čtvrtečním losování na zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Devítiletý ryzák Zarate, vítěz květnové kvalifikace, se zranil v přípravě. „Je v pořádku, bude pokračovat v kariéře, ale v rámci bezpečí a budoucí kariéry nepřichází jeho start letos v úvahu. Věříme, že to není jeho poslední Velká pardubická,“ řekl Deníku trenér Vladimír Lempochner.
Mezi přihlášenými jsou dva vítězové pardubické steeplechase Godfrey (2024) a Sacamiro (2023), ve 13 letech nejstarší účastník dostihu. Sacamirovi vylosoval Francesco Kinský dal Borgo, potomek spoluzakladatele Velké pardubické Oktaviána hraběte Kinského, číslo 7. Godfrey poběží s devítkou.
Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát vyšle do boje desetiletého irského hnědáka Final Orders (číslo 10), zbývajícími účastníky jsou Hard Roc de Kerser (1), Angkor Wat (2), High In The Sky (3), Čáryjape (4), Araucarias (5), Dumon Roclay (6) a Greek Dessert (8).
Před 33 lety se Velké pardubické zúčastnilo jen devět koní a dokončil ji pouze Rigoletto. Slavný dostih měří 6900 metrů, účastníci se za deset dnů utkají o podíly z dotace pět milionů korun.