Návrat šampiona na Velkou pardubickou. Trenérka: Veterán? Je favorit! V sedle jediná žena
- Třináctiletý Sacamiro, který vyhrál Velkou pardubickou v roce 2023, se po zdravotních pauzách vrací na start slavné steeplechase.
V sedle nejstaršího koně na startu bude jediná žena v poli, dvaadvacetiletá jezdkyně Lenka Neprašová.
Trenérka Eva Petříková koni plně důvěřuje a náročnou věkovou hranici považuje díky jeho dospělosti a ovladatelnosti za výhodu.
Sázkaři ho vidí v druhém sledu. Návrat třináctiletého Sacamira do Velké pardubické ale budí pozornost. Když byl naposledy na startu, v sedle s Janem Faltejskem zvítězil. A rodinný klan Petříků z Beňova na Přerovsku mu věří i pro letošní dostih.
Před dvěma lety měl obhajovat vítězství. Už v průběhu roku ale špatně šlápl, zranil se a nakonec ani jednou nevyběhnul. Vloni se chystal comeback a sázkařské publikum na něj v konkurenci úřadujícího šampiona Godfreyho i pozdějšího vítěze Stumptowna dávalo největší peníze.
V den losu slavné steeplechase ale přišla omluvenka na poslední chvíli. Kůň se zranil ve výběhu.
A letos? Dokud nenastane druhá říjnová neděle, není nic jistého. Ale při čtvrtečním losu Sacamirovo jméno nechybělo.
V kurzech jsou na tom zatím líp irský host Final Orders, Godfrey i loni druhý High In The Sky. Tým vítěze z roku 2023 ale zůstává sebevědomý.
„Flegmatik není, ale favorit snad jo. Může vyhrát? Doufám, že ano,“ usmívala se na zámku Karlova Koruna trenérka Eva Petříková, která koně připravuje spolu se svým manželem Radimem.
Od triumfu před třemi lety absolvoval Sacamiro pouhé tři dostihy. Letos se ukázal jen jednou, ale v červnové milionové kvalifikaci předvedl působivý výkon. Prohrál jen s klisnou Ironikou, které seděla distance 5200 metrů.
„Druhá kvalifikace byla v extrémních podmínkách. Rozhodli jsme se, že další přípravný dostih neabsolvuje, abychom neriskovali zranění na tvrdé půdě nebo vysílení horkem,“ vysvětlila Petříková.
V sedle jediná žena na startu
Koření jeho obnovenému startu ve Velké dává osoba v sedle. Nejstaršího koně povede nejmladší jezdkyně a jediná žena na startu. Dvaadvacetiletá Lenka Neprašová se při své premiéře před dvěma lety nedostala do cíle s valachem Her Him. Letos na jaře se na překážkách stala teprve druhou žokejkou české historie po legendární Evě Palyzové, která skončila na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ve Velké dvakrát druhá. A v rukách nebude mít těžko ovladatelnou mašinu.
„Sacamiro je velice lehký na ježdění, nemá žádné problémy voděním, se skákáním. Je to kůň pro citlivého jezdce, který mu vyhoví,“ líčí Petříková.
Právě Neprašová seděla na Sacamirovi v úspěšné červnové kvalifikaci. A v závěrečném zářijovém kvalifikačním dostihu dokonce zvítězila s Godfreyem. Pod rukama bude mít třináctiletého veterána. Ve stejném věku vyhráli Velkou pardubickou jen Vítěz v roce 1952 a v roce 1991 Železník.
„Já myslím, že u něho je to celkem výhoda,“ komentuje Petříková věk svého koně. „Konečně dospěl a soustředí se na práci, kterou má dělat. Dokázal vyhrát na měkku, dokázal vyhrát na tvrdu. Je malý, lehký, takže si poradí se vším.“