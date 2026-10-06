Unikát: Velká pardubická bude po 26 letech bez Váňů. Naposledy zklamal fax
Kam se to svět žene? Ve všeobecném zmatku neklidné doby padla i jedna z posledních jistot. Jméno Váňa chybí na startovce Velké pardubické! Oba Josefové už dávno opustili dostihové sedlo. Tentokrát ale nemají na trati jediného koně ani jako trenéři. Naposledy se taková věc přihodila za značně kontroverzních okolností v roce 2000. Program a startovní listina ZDE>>>
Z dnešního online vesmíru se to zdá jako těžko uvěřitelná historka. Před šestadvaceti lety však Josef Váňa ve svých stájích v Bohuslavi znepokojeně postával u faxu, který nemohl chytit telefonní připojení.
„A než jsem zajel do Chyše na statek a poslal jsem ten fax, bylo asi čtvrt hodiny po uzávěrce startek. To už tenkrát všichni na Jockey clubu skákali s rukama nahoře: Hurá, Váňa nepojede Velkou pardubickou!“ vzpomínala dostihová legenda ve své knize Váňa: Dělám si, co chci! „Všichni byli rádi, že měli menší konkurenci. Byl jsem furt šampion a vyhrával jsem skoro všechny překážkové dostihy, tak mě neměl nikdo rád.“