Tvrďák Bartoš. Žokej jde do Velké pardubické po pádu s monoklem, na trať vyrazí bez masky
Vypadá jak boxer po boji. Žokej Josef Bartoš se chystá na Velkou pardubickou a pod pravým okem se mu postupně mění barva monoklu, který si před deseti dny přivezl z Merana po pádu v Gran Premio. „Zranění mě potkalo ve špatnou chvíli, ale nebolí to. Ani na to nemyslím,“ říká borec, který letos slaví dvacet let od svého prvního vítězství ve Velké.
V kostkovaném obleku, tmavomodré košili, blankytné kravatě a šedinami prorostlým úhledným účesem mohl budit dojem byznysmena. Nebýt krvavé stopy v bělmu pravého oka a podlitiny pod ním.
Žokej Josef Bartoš je zvyklý jít z dostihu do dostihu. Ale právě před tím, který v Česku poutá největší pozornost fanoušků, zase jednou spadl z koně. Ve věhlasném Gran Premiu v Meranu mířil s koněm L'Union Jack do nadějného finiše, když opustil sedlo.
„Už jsem si skoro sahal pro vítězný pohárek. Na předposlední překážce kůň ztratil nohy a spadl. Já jsem si nárazem svrchu do jeho hlavy udělal tohle zranění,“ vysvětloval Bartoš, když ve společenském outfitu dorazil na losování startovních čísel Velké pardubické na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
„Pocitově je to v dobrém stavu, vůbec mě to neomezuje,“ dodal Bartoš. „U nosní přepážky je prasklina, ale vyšetření dopadla dobře. Dá se s tím fungovat. Tenhle víkend absolvuju a pak budu řešit, jestli s obličejem něco uděláme.“
Loni se dostal mezi nejlepší
Bartoš zvažoval, jestli do víkendových dostihů nepůjde v ochranné masce po vzoru elitních fotbalistů, ale nakonec si zraněné místo jen zpevní tejpy.
„Otoky se zlepšily, v podstatě v ničem mě to neomezuje. Masku si nedám. Překážela by mi, s helmou to nejde dohromady. Trošku si to polepím, udělám si výstuhu. Brýle jsem v tréninku používal a nevadí mi, je to v pohodě,“ řekl žokej.
Život pětačtyřicetiletého šampiona reprezentuje slávu i temné chvíle dostihového žokeje. Bolavé pády a vážná zranění k nim patří. Jenom ve Velké pardubické v roce 2014 při smrtelném pádu Zulejky utrpěl otřes mozku a zlomil si nosní přepážku. V roce 2021 si při nehodě s Theophilem zlomil pánev.
Výčet jeho úspěchů je ovšem mnohem početnější. Velkou pardubickou vyhrál třikrát a letos je to právě dvacet let od jeho premiérového triumfu s věrným parťákem Decent Fellowem.
„Na to rád vzpomínám,“ usmívá se Bartoš. „Zrovna jsem si říkal, že nemám koncového koně. Tenkrát s Decentem jsem to urval. Ani jsem ve druhé půlce dostihu moc nepřemýšlel o tempu.“
Bartoš taky v letech 2019 – 2022 s L'Estranem čtyřikrát v řadě zvítězil v meranském Gran Premiu. Vloni se stal třetím žokejem české historie po Filipu Minaříkovi a Václavu Janáčkovi, který vyhrál tisíc dostihů na rovinách i přes překážky.
Poslední doba je náročná
Mezi překážkovými jezdci je Bartoš jasným králem. Podle pečlivých statistik dostihového experta iSportu Petra Malíka se dostal už na 942 vítězství. Dostihy jezdí od patnácti, takže letos prožívá už svou jednatřicátou sezonu v sedle. A poosmnácté se dostal na metu třiceti vítězství za rok. Přesto, že si kromě šrámu na tváři před několika týdny poranil i rameno.
„V poslední době je náročné, co prožívám. Měsíc jsem nezvedl ruku. Zlepšilo se to, v Meranu jsem si to zase trošku poškodil,“ líčí Bartoš. „Ale naštěstí to není tak hrozné. Není to zlomené, vazy jsou natažené. Trvá to dlouho, než je to zase úplně bez problémů. Je to o dřině a výdrži, o dlouhém času dělat to na té úrovni, na které to dělám.“
I obouchaný Bartoš je pro Velkou pardubickou skvělou volbou. Povede devítiletého valacha Araucaria z tréninku manželů Lempochnerových. Mělo to tak být i loni, jenomže žokej nevydržel do dostihu zdravý. V předcházejícím Poplerově memoriálu na Velkém vodním příkopu nepříjemně spadl pod kopyta koní a vyvázl se zlomenými žebry.
Letos už s Araucariem zajeli druhé místo v srpnové kvalifikaci, kde je porazil jen Fort Medoc, který ale Velkou kvůli zranění nepoběží.
„Auracarias je určitě typ na překvapení. Co bude lepší než páté místo, bude dobrý výsledek,“ plánuje Bartoš. „Celou kariéru běhá v Pardubicích, má to tam osahané. Je výborný skokan, nemá problémy už ani s Irskou lavicí. Na dostih se těším. Podle předpovědi má v týdnu trochu napršet. Nebude extrémně těžká půda, ale aspoň pružná. Pro mě je to takhle lepší.“