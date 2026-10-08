Osudy společných vítězů Velké pardubické: Favorit i smrt. Umřít nemusel, míní trenérka
- Kůň Godfrey nastoupí do nadcházející Velké pardubické jako favorit po vyléčení vážné fraktury spěnkové kosti.
Jeho spoluvítěz z unikátního doběhu před dvěma lety Sexy Lord na jaře nečekaně uhynul.
Trenérka Martina Růžičková vyjádřila hluboký smutek a dodala, že Sexy Lord podle ní v květnu umřít nemusel.
Historický finiš a nefunkční kamera spojily dva koně na věky. Před dvěma lety Velká pardubická poprvé oslavovala dva vítěze. Oba pak čekaly těžké chvíle. Godfrey se vzepjal a před nedělním dostihem je znovu favoritem. Sexy Lord letos na jaře nečekaně uhynul. „Řeknu jedno, umřít nemusel,“ prohlásila jeho trenérka Martina Růžičková.
Potkali se na začátku cesty a znovu se sešli na jejím vrcholu. Ve zmatených chvílích po prvním mrtvém dostihu v dějinách Velké pardubické cloumaly emoce s trenérkou Sexy Lorda Martinou Růžičkovou a dvěma jejími někdejšími studenty střední dostihové školy z tábora Godfreyho – trenérem Daliborem Törökem a majitelem koně Zdeňkem Horou.
„Martina byla moje mistrová odborného výcviku. Jezdili jsme za ní do Jílového, brala nás externě na praxe. Zdeněk Hora byl můj spolužák,“ vzpomíná Török „Byli jsme silná trojka, která promluvila do Velké pardubické. Když jsme se potkali pod cílovou podkovou, bylo to setkání po letech.“
Finiš, který nešlo rozsoudit
Žádný z nich ale tehdy necítil čistou euforii. Godfrey v sedle s Janem Faltejskem přiletěl v poslední chvíli zezadu a lidským okem bylo skoro nemožné posoudit, jestli byl v cíli dřív než dosud vedoucí Sexy Lord s Jaroslavem Myškou.
„Chvilku to vypadalo, že vyhraje úplně jednoduše. Když na něj Godfrey přišel drtivým koncem, zatrnulo mi,“ vzpomíná Růžičková. „Kdyby Jarda tušil, že tam přilítne kůň, tak by si to hlídal. Ale Sexy Lord ukázal, co umí málo koní. Když jsou poražení, začnou znovu bojovat. To chce strašné srdce.“
Ve hře bylo především slavné vítězství pro dva výjimečné koně i žokeje. Faltejskovi šlo o sedmý titul, kterým by se na jediný zářez přiblížil rekordmanovi Josefu Váňovi. Myška, pro svou tvrdohlavou útočnou taktiku další oblíbenec publika, mohl dosáhnout na první triumf.
Oba stáli po dostihu na dráze kolem dostihové tajemnice Sylvy Novotné, která v ruce držela vysílačku. Sexy Lord měl na sobě šestku, Godfrey osmičku. A pak se z přístroje ozval chraplavý hlas: „Doběh. Šest, osm…“
Myška a celý jeho tábor začali slavit. Pro tým Godfreyho to bylo strašlivé zklamání.
„Musím se přiznat, že na to nemám nejhezčí vzpomínky,“ líčí Török. „Odcházeli jsme ze závodiště jako druzí. Je to škoda. Ne každému se podaří vyhrát Velkou pardubickou. Když vyhrajete, chcete si to užít se všemi emocemi, se vším všudy. Když potom přijdete v rozpacích… Je to radost, ale nevíte, co se děje. V ten den byla spousta zmatků. Nikdo nevěděl, co se děje, že není cílová fotka. Co na to říct? Je to za námi.“
Kamera selhala. Zůstali dva vítězové
Nešťastnou situaci způsobila nefunkční cílová kamera, kterou měl na starosti trenér Karel Dobrovolný. Při obsluze udělal manuální chybu, kterou si uvědomil až příliš pozdě. Snímek finiše tak nebyl k dispozici.
„Samozřejmě jsem slyšela spoustu názorů, že vyhrál Godfrey. Pak přišli lidi, že je jednoznačné, že to byl Lord,“ říká Růžičková. „Já si myslím, že to byla mrtvola, současný doběh. Nevím, jestli by cílová kamera něco rozhodla. Oko za ty roky mám. Viděla jsem, že Lord určitě nebyl druhý. Mrzí mě, že Karel Dobrovolný nikdy nepřišel a neomluvil se.“
Dva vítězné koně už navždy propojil osud a do dalších let jim nachystal složité zkoušky.
Godfreyho zastavila zlomenina, Sexy Lorda šlacha
Ještě jednou se potkali na dráze. V loňské květnové kvalifikaci triumfoval Sexy Lord, Godfrey doběhl s odstupem sedm a půl délek pátý a na dlouho to byl jeho poslední dostih.
„V naší centrále máme kvalitní povrchy, ale i tak došlo k rozštípnutí spěnkové kosti mezi kopytem a prvním kloubem. Odshora dolů byla vidět prasklinka,“ líčí Török. „Ihned jsme to řešili ambulantně, kde mu kost zafixovali pěti šrouby. Taková fraktura není u koně jednoduchá. Nese velkou váhu, nesmí na to šlapat. Dlouho to měl v sádře.“
Sexy Lord naopak mířil k další Velké pardubické, do které vloni vběhl jako třetí sázkový favorit po později vítězném Stumptownovi a Chelmsfordovi. V závěrečné fázi dostihu se razantně posouval vpřed a zdálo se, že může bojovat o vítězství. Ale pak ho žokej Myška zatáhnul. Vyšetření pak prokázalo natrženou šlachu.
„On by běžel klidně po dvou. Myslím, že méně zkušený žokej, víc toužící po vítězství, by ho doběhnout nechal,“ vzpomíná Růžičková. „Mohla ho stát život, zlomeninu. Jarda se zachoval neskutečně. Říkalo se, že mu dají Cenu fair play. Jarda o to nestojí, jede domů pracovat. Říkali, ať to nedělám já, ale nikdo se o to nepostaral.“
Nečekaný konec
Myškovo gesto však bohužel koni prodloužilo život jen o několik měsíců. Letos v květnu přišla ze stájí v Jílovém krutá zpráva. Desetiletý Sexy Lord uhynul.
„Moc o tom nechci mluvit. Řeknu jedno, že umřít nemusel,“ říká Růžičková. „Zemřel na celkovou sepsi organismu. Ať si udělá každý obrázek, jak chce. Umřít nemusel. To je pro mě to nejhorší. Mně by nevadilo, kdyby už v životě neběžel, ani netrénoval.“
Smutek ve stáji ještě zvýšil fakt, že si majitel Hora odvezl všechny své koně.
„Dcera mi pak říkala: On by ti Lorda odvedl. To tě zabilo,“ líčí Růžičková.
Konec šampiona přišel překvapivě. Loňskou sezonu ještě zvládl ve skvělé formě, o čemž svědčí i titul pro nejlepšího koně cross country. A ve Velké ho možná jen nešťastné zranění dělilo od obhajoby.
„Loni se mi ho podařilo nachystat, dozrál,“ vzpomíná Růžičková. „Formu, co měl loni, předloni neměl. Nechci být po boji generál, ale nebýt zranění, myslím, že by je sfoukl.“
Godfrey se vrací. A znovu jako favorit
Letos Růžičková svého koně ve Velké nemá, ale přeje dvěma kolegům. Jedním z nich je Stanislav Popelka, který po nešťastné diskvalifikaci Nikase z roku 2015 stále čeká na první triumf. Druhým je Török, její souputník z osudového patu.
„Přeju samozřejmě panu Popelkovi. Za celoživotní dřinu, odříkání a chudobu by měl být každý trenér ve Velké napsaný jako vítěz. A málokdo si to zaslouží víc než Dadla Török, kterého jsem učila. Má pokoru, je chytrý, rozumný, je to koňák,“ chválí Růžičková.
Jeden ze dvou koní z legendárního doběhu už nepoběží nikdy. Godfrey ale bude v neděli po roční pauze znovu na startu Velké pardubické. Sázkaři ho spolu s irským hostem Final Orders vidí jako favorita. Török má šanci užít si triumf se vším všudy.
„Doufám, že si to někdy zažiju naplno. Kdyby to bylo letos, vůbec bych se nezlobil,“ usmívá se.
|Č.
|Kůň a jezdec
|Kurz
|1
|Hard Roc De Kerser(ž. Lebrun)
|30:1
|2
|Angkor Wat(ž. Odložil)
|16:1
|3
|High In The Sky(ž. Velek)
|8,50:1
|4
|Čáryjape(ž. Čmiel)
|17:1
|5
|Araucarias(ž. Bartoš)
|20:1
|6
|Dumon Roclay(ž. Novák)
|55:1
|7
|Sacamiro(ž. Neprašová)
|8,50:1▲
|8
|Greek Dessert(ž. Best)
|28:1▼
|9
|Godfrey(ž. Faltejsek)
|2,90:1▼
|10
|Final Orders(ž. Donoghue)
|2,90:1▼