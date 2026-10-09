Šance na velký DOUBLE. Druhý trenér v historii může ve stejný rok vyhrát derby i Velkou
- Trenér Dalibor Török se po červnovém triumfu v Českém derby může stát teprve druhým koučem v historii, který v jedné sezoně opanuje derby i Velkou pardubickou.
- V nedělní steeplechase pošle do boje dva horké favority, předloňského šampiona Godfreyho s Janem Faltejskem a vloni druhého koně High In The Sky.
- Výjimečného výsledku v minulosti dosáhl pouze Josef Váňa v roce 2011 s koněm Roches Cross v derby a Tiumenem ve Velké pardubické.
Rekordy legendárního Josefa Váni se před letošní Velkou pardubickou třesou a na jeden útočí Dalibor Török. Po vítězství bělouše Portala v Českém derby se může v neděli stát po Váňovi druhým trenérem historie, který v jedné sezoně vyhraje nejvýznamnější zkoušku rovinových dostihů i slavnou Velkou pardubickou. „Je to krásná představa,“ usmívá se Török.
Není to špatná kariéra na člověka, který před časem zmizel od koní k jihočeským rybníkům. Dalibor Török i díky skvělému zázemí své stáje ve Zhoři u Jihlavy se svými koňmi kraluje domácím dostihům a ve Velké pardubické může dosáhnout na unikátní úspěch.
Zatím jen Josef Váňa v roce 2011 připravil ve stejném roce vítěze Českého derby i Velké pardubické. Rovinový dostih sezony tenkrát vyhrál Roches Cross a na podzim v pardubické steeplechase legendární žokej potřetí za sebou dovedl do cíle Tiumena při svém posledním jezdeckém triumfu v dostihu.
Török může být po černovém vítězství Talenta v derby druhým trenérem dějin s výjimečným doublem. Ve Velké bude mít jednoho z favoritů a předloňského šampiona Godfreyho a taky koně High In The Sky, který vloni skončil druhý.
„Myslím si, že jsme k tomu docela blízko,“ líčí Török. „Že máme letos vynikající sezonu, si samozřejmě uvědomujeme. Na druhou stranu je náročná pro nás pro všechny. Hodně cestujeme, je za tím spousta práce. Těšíme se, až to bude za námi, budeme zdraví, šťastní a přijde čas na dovolenou.“
Török býval úspěšným žokejem, ale celou svou profesní kariéru strávil na rovinách, stejně jako jeho slavný strýček Vlastimil Smolík, jeden z nejúspěšnějších žokejů české historie. Po konci jezdecké kariéry z koňského světa zmizel a místo toho hospodařil na rodinných rybnících v Jižních Čechách.
Dvě šance na další zářez ve Velké pardubické
Zpět ho přivábila nabídka stáje DS Pegas majitele Jiřího Trávníčka, který ve Zhoři vybudoval nejmodernější tréninkovou centrálu v zemi.
„Přišel jsem do Pegasu, viděl jsem bronzovou Orphee des Blins na dvoře a bylo jasné, že překážkové koně mě neminou,“ vzpomínal Török s připomínkou legendární trojnásobné vítězky Velké pardubické.
Předloni slavil s Godfreyem vítězství, i když s hořkým podtónem unikátního patu se Sexy Lordem. V tu chvíli už měl na kontě první trenérský triumf v derby. V roce 2022 ho vyhrál s Queen Of Beaufay, klisnou, která se jako první narodila v Trávníčkově normandském hřebíně Haras de Beaufay.
Tam přišel na svět i Portal, který letos v červnu vyhrál České derby jako první bílý kůň v jeho víc než stoleté historii. Sezonu ještě vyšperkoval zářijovým vítězstvím v dalším klasickém dostihu St. Legeru a ukončil ji sedmým místem v prestižní Velké varšavské.
V neděli má pak dvě šance na další zářez ve Velké pardubické. Dva dny před dostihem se Godfrey drží spolu s irským koněm Final Orders na pozici hlavního favorita. High In The Sky je podle sázek hned za nimi. Šance stáje zvyšuje i jezdecké obsazení. Na Godfreyi sedí sedminásobný šampion Velké Jan Faltejsek, na druhém koni další zkušený žokej Ondřej Velek.
„Víme, že máme dobré koně, jsou kvalitní. V úterý absolvovali poslední práci. Forma je dobrá, jsou připraveni. Udělali jsme maximum,“ věří Török. „Máme dva dobré žokeje, které jsme si představovali. Jsme nohama na zemi. I když nejsem nejzkušenější překážkový trenér, dělám to pár let. Poznal jsem, že Velká pardubická je specifický dostih, který má spoustu záludností.“
Startovní listina Velké pardubické
|Č.
|Kůň (Žokej)
|Kurz
|1.
|Hard Roc De Kerser (ž. Lebrun)
|30:1
|2.
|Angkor Wat (ž. Odložil)
|16:1
|3.
|High In The Sky (ž. Velek)
|8,50:1
|4.
|Čáryjape (ž. Čmiel)
|17:1
|5.
|Araucarias (ž. Bartoš)
|20:1
|6.
|Dumon Roclay (ž. Novák)
|60:1
|7.
|Sacamiro (ž. Neprašová)
|8,50:1
|8.
|Greek Dessert (ž. Best)
|25:1
|9.
|Godfrey (ž. Faltejsek)
|2,90:1
|10.
|Final Orders (ž. Donoghue)
|2,90:1