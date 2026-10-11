10 koní na startu Velké pardubické: favority irský host a minulý vítěz, tipy na překvapení
Ve hře je dotčená čest českého turfu. Před rokem slávu při Velké pardubické, tradičním národním svátku, po 30 letech uzmul zahraniční kůň. Dnes je místo loňského šampiona Stumptowna ve hře další irský host Final Orders a s kurzem 2,9:1 patří ke dvěma favoritům. Tím dalším je předloňský šampion Godfrey v sedle s žokejem Janem Faltejskem. Jak si stojí účastníci před startem 136. Velké pardubické (start v 15.30)?
10. Hard Roc de Kerser
- 9letý hnědák valach
- žokej Jean-Stephane Lebrun
- trenér Patrice Quinton, Haras D’Erable
- Ecurie des Dunes (Francie)
- kurz na vítězství 30:1
Francouzský host má zkušenosti s menšími krosovými dostihy ve své domovině. Mezi elitou zatím nestartoval, měl by mít delší přípravu přímo v Česku. Trenér je specialistou na krosové dostihy ve Francii, kůň by měl být velmi dobře připraven, ale na tuzemskou elitu by to stačit nemělo. Jezdec se bude s pardubickou dráhou seznamovat. Umístění do 7. místa, které je dotováno, bude úspěchem.
9. Angkor Wat
- 10letý ryzák valach
- žokej Jan Odložil
- trenér Stanislav Popelka
- Joly
- kurz na vítězství 16:1
Před sedmi lety patřil k favoritům Českého derby a pod Filipem Minaříkem skončil druhý. O rok později už se začal věnovat překážkám. V roce 2024 vyhrál Memoriál kapitána Poplera v den Velké pardubické, před rokem se prosadil v Ceně Labe. Letos zvládl dvě kvalifikace, v červnu finišoval pátý, v září třetí. Žokej jej dobře zná, absolvují již 12. společný start a trenér dokáže připravit koně na minutu přesně. V pěti nejlepších by neměl chybět.
8. High In The Sky
- 9letý hnědák valach
- žokej Ondřej Velek
- trenér Dalibor Török
- DS Pegas
- kurz na vítězství 8,5:1
Papírově druhá šance ambiciózní stáje ze Zhoře u Jihlavy. Loni zaujal druhým místem ve Velké. Letos se představil na dráze dvakrát, v květnové kvalifikaci byl třetí a v září čtvrtý. Tréninkový partner spolufavorita Godfreyho. Kombinace zkušeného trenéra a kvalitního žokeje jej řadí mezi kandidáty na vysoké dotované příčky, jistotou by mělo být umístění do pátého místa. Na vítězství čeká už tři roky.
7. Čáryjape
- 9letý hnědák valach
- žokej Adam Čmiel
- trenér Martin Liška
- NUTRIN
- kurz na vítězství 18:1
Loni šokoval třetím místem ve Velké pardubické, letos se představil jen jednou, když doběhl sedmý v srpnové kvalifikaci. Druhý nejvýznamnější dostih slavnostního dne, Cenu Labe, vyhrál v roce 2024. Krosům v Pardubicích se věnuje již šestou sezonu, čtvrtým rokem je jeho parťákem Adam Čmiel. Může opět překvapit, ale spíše kandidát nižší dotované příčky, páté až sedmé místo.
6. Aracaurias
- 9letý tmavý hnědák valach
- žokej Josef Bartoš
- trenérka Veronika Lempochnerová
- Ramzová
- kurz na vítězství 20:1
V českém tréninku působí druhým rokem. Loni ve Velké debutoval a doběhl jako poslední platně dokončivší, jedenáctý. Loni absolvoval celkem pět startů, letos se představí potřetí. V červnu byl pátý a v srpnové kvalifikaci finišoval druhý za Fort Medocem. Spíše tempový kůň, kterému by vyhovoval měkčí podklad, který zřejmě nebude. Kandidát doběhu na šestém, sedmém místě.
5. Dumon Roclay
- 9letý hnědák valach
- žokej Marcel Novák
- trenér Přemek Kejzlar
- Stáj Kejzlar
- kurz na vítězství 60:1
Po roce je opět na startu Velké pardubické, ale loni se do cíle nedostal. Letos se představil pouze jednou, ve čtvrté kvalifikaci skončil poměrně daleko pátý. Zatím největším úspěchem je vítězství v Ceně Labe před dvěma roky. Nejstarší žokej na startu Marcel Novák je jeho stálým partnerem. Snem je navázání na předchůdce ve stáji, Kasima, který Velkou pardubickou několikrát dokončil mezi pěti nejlepšími. Pokud se výrazně nezlepší, bude maximem nejnižší dotace za 7. místo.
4. Sacamiro
- 13letý hnědák valach
- žokej Lenka Neprašová
- trenérka Eva Petříková
- Jezdecký oddíl Beňov
- kurz na vítězství 8:1
Vítěz z roku 2023 se od té doby na startu vrcholu sezony neobjevil. Sezonu 2024 vynechal ze zdravotních důvodů, loni se představil ve dvou kvalifikacích, ale před Velkou ho zastavily opět zdravotní patálie. Letos šel jen druhou kvalifikaci a nestačil pouze na vítěznou Ironiku. Překážkám se věnuje od roku 2018 a všechny starty dokončil, což svědčí o mimořádné spolehlivosti. Malou nevýhodou je věk, ale mezi čtveřicí nejlepších by neměl chybět.
3. Greek Desert
- 8letý hnědák valach
- žokej James Best
- trenér Pavel Tůma
- Jiří Charvát mladší
- kurz na vítězství 8,5:1
Z tuzemských koní má nejnižší handicap, což mu při stejné nesené hmotnosti všech účastníků velké naděje nedává, ale může překvapit. Anglický jezdec bude na startu Velké pardubické již pošesté a vždy dostih dokončil. Pavel Tůma je jedním z nejúspěšnějších tuzemských překážkových trenérů a koně připravit umí, jeho dlouhodobá úspěšnost se blíží jedné třetině. Každý třetí start jeho svěřenec promění ve výhru. V neděli odpoledne bude úspěchem i nejnižší dotace.
2. Godfrey
- 10letý tmavý hnědák valach
- žokej Jan Faltejsek
- trenér Dalibor Török
- DS Pegas
- kurz na vítězství 2,9:1
Nemusíte být na dráze bezmála 16 měsíců, potom s obrovským přehledem vyhrajete kvalifikaci a jste favoritem Velké pardubické. To je vítěz Velké z roku 2024 společně se Sexy Lordem. Velkou absolvuje potřetí, v roce 2023 pod Danielem Vyhnálkem nedokončil. S jezdeckým fantomem posledních ročníků Velké pardubické Janem Faltejskem má logicky nejvyšší ambice, které ještě zvyšuje příslušnost k velmi ambiciózní a úspěšné stáji.
1. Final Orders
- 10letý hnědák valach
- žokej Keith Michael Donoghue
- trenér Gavin Cromwell
- C:M.D. Syndicate
- kurz na vítězství 2,9:1
Když v březnu v Cheltenhamu vyhrál kros a porazil loňského vítěze Stumptowna, byla to první indicie, že by se mohl v říjnu podívat do Pardubic, neboť za ním stojí stejný realizační tým jako za Stumptownem. Na rozdíl od něj začátkem dubna dokončil v Aintree Velkou národní na sedmém místě. V srpnu absolvoval přípravný start, a tak vzhledem ke zkušenostem trenéra a jezdce přijíždí bojovat o vítězství. Keith Donogue se představí na Velké pardubické potřetí.