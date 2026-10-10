X faktor Faltejsek. Vyrovná rekord Velké pardubické? Budu mu přát, říká Váňa
- Žokej Jan Faltejsek bude v nedělní Velké pardubické usilovat o své osmé vítězství v kariéře na koni Godfrey.
Josef Váňa ve své předpovědi zprvu zmínil jiné favority, ale svému kolegovi vyrovnání historického rekordu přeje.
Dvojice Faltejsek a Godfrey spolu vyhrála před dvěma lety a do letošního dostihu vstupuje v roli favoritů.
Ve velkém souboji napříč dějinami Velké pardubické má žokej Jan Faltejsek druhý mečbol. Sedminásobný šampion skončil vloni těsně druhý, ale letos má na favoritovi Godfreym další šanci vyrovnat historických osm zářezů Josefa Váni.
Kdo letos vyhraje? Josef Váňa si v první odpovědi na Jana Faltejska nevzpomněl.
„Když to bude rychlé, tak vyhraje Ir. Když to bude pomalé, tak vyhraje Angkor Wat. S Faltejskem bych radši nepočítal,“ prohlásil s úsměvem.
Když Váňa před patnácti lety oslavoval své poslední vítězství ve Velké na Tiumenovi a světu ukazoval osm prstů, jeho rekord se zdál nepřekonatelný možná na celé století. Rok poté ale začal Jan Faltejsek svou velkou éru prvním triumfem na fenomenální klisně Orphee des Blins. Dotáhl to s ní k hattricku a sbíral dál.
Sedmý triumf díky mrtvému doběhu
V roce 2016 vyhrál s Charme Lookem, v roce 2018 Tzigane Du Berlais, v roce 2023 se Sacamirem a před dvěma lety zapsal sedmou čárku díky slavnému mrtvému doběhu svého Godfreyho se Sexy Lordem.
„Já jsem na cílové desce viděl vyhrát Sexy Lorda. Myslím, že ten současný doběh přiblížil můj pád,“ říká Váňa. „Historie je pro to, aby se překonávaly rekordy. Budu to Honzovi přát. Je to kluk, s kterým pořád spolupracujeme. Přej a bude ti přáno!“
Faltejsek má se slavnou steeplechase podobně magický vztah jako kdysi Váňa. Jeho předchůdce těžil ze silného zázemí své stáje. On si jako ceněný žokej na volné noze naopak vyzobává výjimečné koně. Ale umí zajet s kýmkoli. Jako vloni, kdy dostal při zranění Godreyho pod ruku High In The Sky a koně s kurzem 15:1 téměř dotáhl k výhře.
„Je to zajímavé. Já bych nikdy nevěřil, že to ještě někdo dokáže. Klobouk dolů před Faltejsem. Mety se mají překračovat. Přeju mu, aby mu to vyšlo,“ říká trojnásobný šampion Josef Bartoš. „Je to hlavně v tom, že to dělá hodně dlouho. Prošel si světem, Evropou. Pracoval se spoustou trenérů, pod rukama měl spoustu koní. Jsou to skvělé zkušenosti. Má na koni perfektní ruku. Je to žokej, který nepadá. Umí koně přivést k překážce, aby ji přeskočil z jakékoli pozice. Na koních v Pardubicích má X faktor.“
Sázkaři mu věří
V neděli si Faltejsek znovu sedne na svého předloňského vítězného parťáka Godfreyho. Od té doby se spolu nepotkali. Tmavý hnědák kvůli zdravotním potížím absolvoval za dva roky pouhé dva dostihy. Před měsícem ho ale Lenka Neprašová dovedla k vítězství v závěrečné kvalifikaci. A ve spojení s Faltejskem mu sázkaři věří i ve Velké.
„Jak se říkalo o Pepovi Váňovi, že zná v Pardubicích každý metr a ví, co kde najezdit, to platí i o Honzovi,“ pochvaluje si Godfreyho trenér Dalibor Török. „Pro mě je to velký profesionál. Když mi sedí na koni, jsem mnohem klidnější než kdykoli jindy. Ale je to taky jenom člověk, ne Superman. Potřebuje mít připraveného koně a trošku štěstí. Honza je závodník, tvrďák, má chuť po vítězství. Úplně nemyslím, že ho lákají rekordy. Ale chce vyhrát každý dostih.“
Tentokrát může Faltejsek mít obojí. Vítězství ho v čase postaví na roveň Váňovi.
„Godfrey se mi líbí vždycky, když ho vidím utíkat. Kvalifikaci šel s prstem v nose bez velké přípravy. A takovýhle dobrý start ho ještě posune. Pro mě je velký favorit,“ míní Bartoš.