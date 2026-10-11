Faltejskovo déjà vu: Zase druhý. Proč zaútočil? Nebyl žádný vlak
- Žokej Jan Faltejsek dojel v sedle Godfreyho druhý o půl délky za vítězným Final Orders a opět těsně nezískal osmý triumf na Velké pardubické.
Na Taxisu měl před nájezdem menší problém kvůli respektu koně, ale překážku překonal a závod bez pádu dokončil.
Do čela se dostal dříve, než plánoval, protože po odpadnutí vedoucího Araucariase pole výrazně zpomalilo.
Mečbol číslo 2 je v autu. Žokej Jan Faltejsek byl druhý rok za sebou blízko, aby osmým vítězstvím vyrovnal rekord Josefa Váni. Znovu ale dojel těsně druhý. Od historického milníku ho v sedle Godfreyho dělilo od vítězného koně Final Orders s Keithem Michaelem Donaghuem půl délky.
Napadlo vás, že by útok na Váňu mohl klapnout?
„Já jsem se spíš staral, abych byl od Final Orders pryč. Dělal jsem manévry, jak se ho zbavit. Snažil jsem se vyhrát dostih. Zbytek mě nezajímá.
Letos to bylo ještě těsnější než loni, že?
„No jo, no. Ale stejně druzí…“
Druhé místo je vynikající, ale jak se kouše po sedmi vítězstvích?
„Já to beru normálně. Můj kůň podal super výkon, já jsem s ním spokojený. Že nás porazil někdo lepší, tak to je.“
Cítil jste, že po poslední překážce má Godfrey sílu?
„Jo. Přece jenom šel pod nátlakem docela dobrou dobu, nechal jsem ho, ať si to vyřeší sám. Řešil to dobře. Byl jsem odtud rychle pryč. Ale stejně mě přetlačil. Já jsem o Keithovi věděl. V tu chvíli byl lepší. Hlavně jsem nepolíbil matičku zemi, jsem spokojený.“
Nechtěl jsem být vepředu...
V posledních ročnících jste vždycky bojoval na Taxisu. Jaké to bylo tentokrát?
„Zase boj… Má z toho respekt, vybrzdí to, skočí nahoru. Důležité je, že dopadne na všechny čtyři a jede se dál. Tak to prostě je. Při nájezdu jsem tam měl trošku problémek. Když jsem na to točil, nechtěl jsem být tam, kde jsem byl. Důležité je, že na to bylo tempo. Určitě pomohla oblačnost.“
Co jste říkal na ostrý nástup Araucariase s Jakubem Kocmanem, který cválal asi třicet metrů před polem?
„Překvapilo mě to, evidentně měl problémy s ovladatelností. Někdy se to tak stane.“
Byl jste docela brzy vepředu, byl to plán?
„Nechtěl jsem tam, ale jak Araucarias odpadl, tak se to strašně zpomalilo a Godfrey je vytrvalec. Nechtěl jsem být vepředu, ale nebyl žádný vlak a najednou se jelo strašně pomalu. Ve finále to byla voda na mlýn Final Orders. Furt je to kůň, který když byl mladší, chodil i do steeplechase na tři tisíce dvě stě. Štáva tam je. Potřeboval jsem, aby to trochu odsýpalo a to se nedělo.“
Je Final Orders lepší než loňský vítěz Stumptown?
„Tvrdí se to, ale jsou to i dostihy. Já jsem se o tom s Keithem bavil. Říkal, že neví. Stumptown je víc konzistentní, tenhle má svoje vrtochy. Ale evidentně to dobrý kůň je, když vyhraje v Cheltenhamu o velkém víkendu. Ale Stumptown tam vyhrál taky, těžko porovnávat.“