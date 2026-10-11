Čekatel Popelka znovu doufal. Má i naději do budoucna, jeho kůň ovládl Cenu Labe
- Trenér Stanislav Popelka obsadil s koněm Angkor Wat třetí místo ve Velké pardubické za vítěznou dvojicí Final Orders a Godfrey.
Kůň přešel ke skokům z rovinných dostihů a doplatil na chyby při doskoku na trávu v samotném závěru tratě.
Úspěšné odpoledne stáj potvrdila také jasným vítězstvím sedmiletého hnědáka Vienna Calling v elitní Ceně Labe.
Jeho jméno už mezi vítěze Velké pardubické mělo být napsané. Triumf z roku 2015 s Nikasem Stanislavu Popelkovi překazila vadná šarže krmení a dopingový trest. Trenér ale bojuje dál, jeho Angkor Wat letos usiloval o vítězství ještě v polovině cílové rovinky.
Byl to dostih pro něj. Žádné zběsilé tempo, o trošku měkčí půda a vyhlídka na rozhodující boj ve finiši. Žokej Jan Odložil, v dostihovém prostředí zvaný Čenda, vedl Angkor Wata proti dvěma favoritům.
„Za posledním skokem jsem chvilku doufal, že by je mohl potrápit. Posledních sto padesát metrů jsem viděl, že už to nedá. Ti dva šli velice dobře,“ hodnotil trenér Popelka. „Jak skočil na trávu, na dvou klasických skocích zachyboval. To ho stálo síly, rozhodilo ho to z tempa. Možná, kdyby všechno bylo dobře... Ale to je možná, a kdyby. Platí, co koně ukážou na tom palouku.“
Velká pardubická je specifický dostih, vyžaduje koně s extrémní vytrvalostí a odolností. Jde proti svatému grálu dostihů – šlechtit anglického plnokrevníka do rychlosti. Angkor Wat se do slavné steeplechase dostal unikátní cestou. V roce 2019 patřil k favoritům Českého derby, v němž s nejlepším žokejem české historie Filipem Minaříkem doběhl druhý.
„Je to obdivuhodný kůň. Byl chystaný jako tříletý do klasických dostihů. Tam koně dostanou ohromně zabrat,“ líčí Popelka. „Derby je vrchol anglického plnokrevníka. Vůbec se neuvažovalo, že s touhle třídou někdy půjde skákat. Ale pak ho to po rovinách asi tolik nebavilo, tak přešel na skoky. Není moc koní, kteří po přechodu z rovin svoji třídu ukážou.“
Triumf v Ceně Labe
Angor Wat strávil rovinovou kariéru pod dohledem Josefa Váni staršího, v roce 2023 ale přešel do Popelkovy stáje Na Srdéčku ve Hvozdu na Prostějovsku. O rok později už v den Velké pardubické vyhrál Memoriál kapitána Poplera. Vloni dominoval v Ceně Labe. Teď má za sebou povedenou premiéru ve Velké, za vítězným Final Orders a Godfreym doběhl třetí.
„Byla možná škoda, že některé skoky skákal tak dobře, že proskočil do pole. My s ním v poli nechceme jít, aby nevydával síly. Čenda ho musel brát zpátky a to je škoda,“ litoval Popelka.
Radost mu během odpoledne udělal i sedmiletý hnědák Vienna Calling, kterého žokej Jakub Kocman dovedl k jasnému triumfu v Ceně Labe, elitním dostihu pro koně mířící k Velké. Distance je však o 1700 metrů kratší.
„Tam je to ještě o hodně dál, je to velký skok. Dneska distanc žádný problém nebyla,“ uvažuje Popelka. „Nejdůležitější je udržet koně zdravého. Pak můžeme zkoušet a bavit se o tom, jakou distanc prostojí. Tady takových bombarďáků bylo. Kolik jich tady bylo jenom letos z kvalifikací. A nejsou tady.“