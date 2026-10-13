Srdíčková holka. Žokejka Neprašová poráží chlapy, bude druhou vítězkou Velké?
- Dvaadvacetiletá žokejka Lenka Neprašová obsadila se Sacamirem čtvrté místo na Velké pardubické.
Před hlavním dostihem navíc ovládla Poplerův memoriál, kde porazila zkušeného žokeje Jana Odložila.
Pod vedením sedminásobného šampióna Jana Faltejska dostává mladá jezdkyně stále více příležitostí.
Zvěstuje nové časy. Dvaadvacetiletá blondýnka Lenka Neprašová se v neděli stala první ženou v cíli Velké pardubické po dvanácti letech a čtvrtým místem se Sacamirem patří rázem mezi nejúspěšnější jezdkyně historie. Ve světě, z něhož muži mizí, má velkou budoucnost. Už za rok se bude slavit devadesát let od slavného triumfu komtesy Laty Brandisové…
Ještě než publikum obrátilo pozornost k desítce koní pro Velkou pardubickou, sledovalo v neděli úžasný finiš Poplerova memoriálu. Na Ganibetovi seděl Jan Odložil, Erik Le Vikinga vyjížděla Lenka Neprašová. Zdálo se, že každým tempem se vedoucí kůň mění. A když přišel cíl, o krátkou hlavu byl vepředu hnědák, na němž seděla subtilní blondýnka.
„Myslela jsem si, že vyhrál Ganibet, že vyhrál žokej, že tu Lenču přerajtoval,“ líčila trenérka Martina Růžičková. „Ale Lenička tam hodila to svoje srdce. Zabojovala. Jestli má padesát kilo, tak její srdce má čtyřicet devět. Bojovala jako tygr.“
Růžičková byla v roce 2014 zatím poslední ženou, která se dostala do cíle Velké pardubické. S Rubínem ale tenkrát jela v jiné pozici. Šlo jí o splnění životního snu, ovšem daleko od nejlepších. V roce 2020 se na startu s All Scaterem v podobné situaci objevila ještě Veronika Vernerová, tehdy Škvařilová-Řezáčová, ale cíl neviděla.
Co na ni říkají žokejové?
Neprašová startovala ve Velké poprvé před dvěma lety, kdy skončila na Taxisu po pádu z Her Hima. Tentokrát se naladila velkým vítězstvím v Poplerově memoriálu, v němž přetlačila jednoho z nejlepších českých rajťáků Jana Odložila. Páni žokejové si pomalu zvykají, že je Neprašová občas k vítězství nepustí.
„Občas zmíní, že je předjela holka v gumákách. Prostě srandy…“ směje se Neprašová. „Myslím si, že mi to přejou, že jsme si rovní.“
Na stejném levelu je mimo jiné titulem žokej, který se uděluje za padesát vítězných dostihů. Neprašová ho získala letos na jaře a na překážkách ho dosáhla jako teprve druhá žena české historie. První byla legendární Eva Palyzová, která v roce 1965 a 1971 skončila ve Velké pardubické druhá.
„Že to je talent, to vím. Nevýhoda trošku je, že má padesát kilo. Na překážky to má trošku složitější,“ líčí Jan Faltejsek, sedminásobný vítěz Velké pardubické, který je ve stájích v Osvinově Neprašové mentorem. „Nicméně má přehled, ví, co se koná okolo. Budoucnost má ohromnou. Vždycky je to otázka zdraví, a aby ji to bavilo.“
Ve škole mistra všech mistrů
U Faltejska má Neprašová skvělou školu jezdce, který má za sebou angažmá ve Francii i na ostrovech a získal si pověst borce, který dovede zajet jakéhokoli koně.
„Je u mistra všech mistrů,“ říká Růžičková.
Ještě před pár lety byly ženy v sedlech velkou výjimkou. Doba ale pokročila. Na rovinách už jezdkyně převažují. A pár statečných se najde i na překážkách. O víkendu v Pardubicích jezdily i Anna Lebdušková, Dominika Baranová, Tereza Podráská a Tereza Polesná. Mezi nimi vyčnívá žokejka Neprašová, které se trenéři nebojí svěřovat elitní koně. Dalibor Török ji v zářijové čtvrté kvalifikaci posadil na samotného Godfreyho a dočkal se velkého vítězství.
„Na Godfreym předvedla perfektní výkon. Je mladá a má toho hodně před sebou. Pracuje s Honzou Faltejskem, to je mistr žokej, od kterého se může učit. Dostává šance i od Pepy Váni, což svědčí o tom, že je kvalitní jezdkyní,“ říká Török. „V dostizích jezdí s přehledem, bez nervů, dělá dobrá rozhodnutí. Vyhrála mi s koňmi ve Francii i tady. Když je možnost, velice rád ji posadím.“
Budoucnost? Srdíčkové holky!
Neprašové se dařilo i v nedělní Velké pardubické. Hodinku po parádním finiši v Poplerově memoriálu si vyskočila na Sacamira, vítěze z roku 2023, kterému sama říká rozpustilou přezdívkou Sáček. V paddocku se na něm zdála drobná, ale v dostihu všechno zvládla. Přečkala drobné zaváhání na Taxisu a dojela čtvrtá, což je nejlepší výkon ženy v sedle od třetího místa Lucie Balušové s Gettym z roku 1997.
„Holky jsou boží. Chlapi už jsou u počítače a mají metr devadesát. Jestli tady má být nějaká budoucnost, tak to budou tyhle srdíčkové holky,“ říká Růžičková.
Už to není fantastická vize, začíná to být realita.
„Lenka jezdí supr a není sama, jsou tam další talentované holky,“ přidává se trenér Stanislav Popelka. „Já v tom tu budoucnost vidím, protože jinak to nebude mít kdo jezdit. Když se podíváte na učiliště, ať v Kladrubech nebo v Chuchli, tam kluci prostě nejsou, jsou tam holky.“
Ve stopách legendární komtesy
Šance v sedlech překážkových koní se ženám otevírá v pravý čas. Už za rok se bude vzpomínat na devadesáté výročí slavného triumfu komtesy Laty Brandisové, která v roce 1937 v předválečném stresu pohladila národ triumfem se svou životní klisnou Normou a publikum ji láskyplně překřtilo na „naši slečnu“.
Neprašová je devátou jezdkyní, která se dostala až do Velké pardubické. Může být druhou ženou, která slavný dostih vyhraje?
„Samozřejmě, že bych chtěla. Ale za prvé je na to čas. A za druhé, jestli to má přijít, tak to přijde,“ řekla.
Chválila svého veterána: Nádherný výkon
Nejmladší jezdkyně ve startovním poli Lenka Neprašová seděla na třináctiletém veteránovi Sacamirovi, ale společně jim to sedlo. Žokejka se čtvrtým místem zařadila mezi nejlepší ženy v historii Velké.
Jak jste spokojená s dostihem?
„Já jsem si ho užila moc. Bylo to skvělé. Věděla jsem, že jakmile přepadneme Taxis, budu to v pohodě. A bylo to tak, takže super. Přede mnou nebo za mnou nebyly žádné karamboly. S Ondrou Velkem jsme se občas střetli, ale stíhali jsme všechno. Udělali jsme si krásný průběh. Doufám, že to byla hezká podívaná a pěkná Velká pardubická.“
Pomohlo dostihu, že jelo jen deset koní?
„Těžko říct. Na průběh je to asi lepší, naopak na Taxis je kolikrát lepší, když jede víc koní a jedeme. Myslím, že jsme najeli úplně super. Na to, že nás jelo jen deset, poradili jsme si. Nikdo letos nespadl. Krásné…“
Předloni jste právě na Taxisu spadla z Her Hima, šlo to tentokrát hladce?
„Úplně hladký nebyl. Trošku se mi na něho Sáčko podíval. Přibrzdil si, což na Taxis není dobrá věc. Kvůli tomu jsem spadla dva roky zpátky s Her Himem, že přibrzdil a chtěl to skočit z kroku, což nejde. Ale Sáčko je skvělý skokan. Jak se odpálil od země, tak jsem věděla, že se stačí udržet v sedle a on si to vyřeší.“
Dlouho jste se držela první trojice, ale v závěru jste ztratili…
„Už jsem cítila, že to začíná být těžší. Dodržela jsem náš plán, který zněl, že počkám do poslední překážky. Už na první klasice jsem cítila, že začíná tuhnout. Takže jsem zůstala v klidu, přeskákali jsme si to, pak jsem to zkusila. Ale od třináctiletého Sacamira nádherný výkon. Jsem šťastná, jak šel.“
Jak se vám líbila podpora fanoušků v cílové rovince, kterou jste si ve Velké vychutnala poprvé?
„Bylo to skvělé. Fanoušci tomu dávají úplně jinou atmosféru. Bylo to supr!“
|Jezdkyně
|Umístění
|Rok (Kůň)
|Lata Brandisová
|1. místo
|1937 (Norma)
|2. místo
|1934 (Norma)
|3. místo
|1931 (Norbert)
|3. místo
|1933 (Norma)
|4. místo
|1930 (Norbert)
|Eva Palyzová
|2. místo
|1965 (Cavalet)
|2. místo
|1971 (Metál)
|4. místo
|1972 (Metál)
|Lucie Baluchová
|3. místo
|1997 (Gretty)
|Lenka Neprašová
|4. místo
|2026 (Sacamiro)