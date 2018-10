Kanoista Fuksa se při dřině na vodě chce stát YouTuberem na cestách

Podle vašich sociálních sítí to vypadá, že rád relaxujete cestováním…

„Cestování je vážně super, jsem rád, že moje přítelkyně to vidí stejně. Máme rádi gastroturistiku. Fakt se mi líbí, když si dáme v restauraci dobrý jídlo nebo kávu. Najezdili jsme toho hodně. Líbilo se nám třeba v Benátkách nebo na Mallorce, tam jsem byl vůbec poprvé.“

Začal jste také natáčet videa z cest na YouTube, budete v tom pokračovat?

„Určitě! S přítelkyní jsme nakoupili techniku a dáváme to dohromady spolu. Jen musím vymyslet nějaký koncept, abych to zvládal i při tréninku. Když jsem měl volno, tak nebyl problém něco natočit.“

VIDEO: Podívejte se, jak Martin Fuksa zaznamenal dny na Mallorce

V nejbližší době se taky někam chystáte?

„Už jsem začal trénovat na další sezonu, teď letíme na první soustředění. Stejně jako minulý rok do Japonska, kde si máme vyzkoušet aklimatizaci, časový posun a různé podmínky. Za dva roky je tam olympiáda, tak abychom byli na všechno připravení.“

Před několik dny jste byl vyhlášen Kanoistou roku. Co pro vás tohle vítězství znamená?

„Úplně upřímně musím říct, že je to samozřejmě hezký. Kanoistou roku jsem se stal vůbec poprvé a je super mít i tento "titul" doma. Každopádně pro mě jsou mnohem hodnotnější úspěchy přímo na vodě. Ankety jsou občas nespravedlivé, nemůžete se zavděčit každému. Proto je neřeším a mnohem radši se prezentuju sportovními výsledky.“

V tomto směru za sebou máte rozhodně úspěšnou sezonu. Jak ji teď zpětně hodnotíte?

„Zase jako jednu z nejlepších. Možná i celkově nejlepší v mé kariéře. Jaro bylo úplně perfektní, neprohrál jsem ani jeden závod, vylepšil jsem dva světové rekordy, udělal evropský rekord. Na mistrovství světa jsem byl druhý a třetí. Na kilometru jsem byl už počtvrté stříbrný, což je bomba, udržet se takhle dlouho ve špičce. Na pětistovce jsem určitě pomýšlel na víc. Chtěl jsem ji vyhrát a potřetí v řadě být mistrem světa. Nepovedlo se to, ale asi jsem letos nemohl chtít všechno. Takže jsem naprosto spokojený s tím, co jsem dokázal. Alespoň vím, že mám před sebou ještě dost práce. Třeba jednou dojdu do bodu, kdy neprohraju nikdy. To by bylo super!“

VIDEO: Podívejte se, co Martin Fuksa natočil v Číně a na Sibiři

Co je pro vás vůbec nejlepším momentem uplynulého roku?

„Vždycky je to okamžik, kdy stojím na nejvyšším stupni a slyším českou hymnu. Skvělý pocit! Letos to bylo na mistrovství Evropy, kde jsem v cíli těsně překopl Sebastiana Brendela a tím jsem získal titul. A pak taky když jsem na Světovém poháru v Duisburgu vylepšil světový rekord a za mnou zůstali Brazilec Isaquias Queiroz se Sebastianem, moji největší rivalové. Všichni jsme se pak navzájem naházeli z plata do vody, vznikla z toho super fotka. To byl hezký moment. I když jsme rivalové, na břehu k sobě máme respekt a jsme svým způsobem kámoši.“

A naopak – co bylo pro vás v této sezoně nejtěžší?

„Ty jo… Já vůbec nedokážu říct. Pokud něco takového bylo, naprosto jsem to vymazal z hlavy. Takže si na nic nevzpomínám. V přípravě jsou samozřejmě někdy dny, kdy se člověku nechce na vodu, protože je třeba hnusně nebo je hodně unavený. Ale v sezoně? Na mistrovství republiky jsem získal sedm titulů, což se ještě nikomu nepodařilo. Bylo to i s bráchou na deblu, s klukama na čtyřkanoi. Všechno bylo fakt super, žádná těžká chvíle mě nenapadá.“

Na vyhlášení Kanoisty roku jste jako fanoušek hudby dostal gramofon. Už jste ho vyzkoušel?

„K tomu se váže fajn historka. V roce 2015 jsem byl v této anketě druhý a dostal jsem jako dárek vinyl Eminema. A bylo mi řečeno, že až přivezu medaili z olympiády, dostanu opravdový gramofon. To se bohužel nestalo, a tak jsem dostal jen ořezávátko v podobě gramofonu. Teď už jsem si ten opravdový asi zasloužil a konečně si můžu toho Eminema pouštět na desce. Aktuálně poslouchám například rappera Machine Gun Kelly i nové album od Eminema. A z českých například album Diamant od Lvcase Dopa a DJe Wiche. To teďka hodně jedu.“

VIDEO: Jedním z oblíbených rapperů Martina Fuksy je i Eminem