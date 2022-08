Fuksa slaví na ME stříbro. V závodě na 1000 metrů ho předčil jen mistr světa

Devětadvacetiletý Fuksa na kilometru obhajoval triumf z loňského ME v Poznani, po velkém boji ale prohrál s Chirilou. Krátce po polovině trati se český reprezentant dostal do čela, o pět let mladší Rumun se ale dokázal na první místo vrátit a následně se mu podařilo ustát Fuksův finiš.

Chirila tak po triumfu na MS před dvěma týdny ovládl poprvé v kariéře i kontinentální šampionát, Fuksa byl v Halifaxu třetí.

Ve finále se dnes představí ještě čtyři české lodě včetně Fuksova mladšího bratra Petra nebo kajakáře Josefa Dostála, jenž pojede netradičně závod na 5000 metrů.