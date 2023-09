Těžké počty. Češi na MS bojují i o olympiádu, mají vlastní bodový systém

Lee Valley, místo českému vodnímu slalomu zaslíbené. V roce 2012 tady získal Vavřinec Hradilek stříbro na olympijských hrách. O tři roky později se zde zase ze světového titulu radovali Jiří Prskavec a Kateřina Kudějová.

Nejúspěšnější český kajakář nechybí v Londýně ani teď. A opět má ty nejvyšší cíle. Jak také jinak. V červnu vládl na Evropských hrách a získal tak už šestý titul mistra Evropy. Ty světové má zatím dva a velmi rád toto číslo navýší. Navíc si může olympijský vítěz z Tokia vybojovat už i letenku do Paříže se svým jménem.

„Vždycky se snažím soustředit na závod, to je ta cesta. Ve chvíli, kdy se člověk soustředí na kvóty a body, tak to řeší, kalkuluje a pak z toho třeba nic není,“ říká ale Prskavec o českých nominačních kritériích. Ta byla nastavena už před touto sezonou a Jiří Prskavec starší, který je nejen synovým koučem, ale také šéftrenérem české reprezentace, tehdy prohlašoval, že pravděpodobnost, že si někdo zajistí olympiádu už letos, je jen velmi malá.

„Opravdu se na to snažím nemyslet, řeším samotný závod, protože mistrovství světa je největší akcí sezony. Poctivě jsem na to trénoval a věřím, že můžu předvést pěkné výkony a co nejlepší jízdy, se kterými budu spokojený. Uvidíme, na co to následně bude stačit,“ dodal Prskavec - závodník.

Matematika ale hovoří naprosto jasně. K tomu, aby mohl za určitých okolností získat pařížskou jistotu, potřebuje jakýkoliv český vodní slalomář 7 bodů. Ty se získávají v této sezoně na Světových pohárech v Praze, Seu d'Urgell, Paříži, dále na Evropských hrách (ME) v Krakově a mistrovství světa v Londýně. Jinou váhu mají SP, ME i MS.

Prskavec získal díky výhrám na SP v Praze a ME v Krakově 4 body. Na šampionátu v Londýně jsou k mání body takto: 5 za vítězství, 4 za 2. místo, 3 za 3.-4., 2 za 5.-7. příčku a jeden za 8.-10. místo. Prskavcovi tak stačí k oněm potřebným sedmi bodům být třetí nebo čtvrtý.

Jenže ani v takovém případě nemusí mít jistotu OH. Je tady totiž ještě druhá podmínka, která zní, že 7 bodů musí mít jako jediný. Pokud by Vít Přindiš obhájil loňský titul, měl by 7 bodů i on. V současné době má totiž dva za pódium na SP v Praze a Seu. V situaci, kdy by měli potřebný počet bodů oba, pokračuje se v bojích o místenku v příští sezoně.

„Nemá cenu to počítat, protože je více možností. Před mistrovstvím světa mám teď jediný cíl, abych vydržel zdravý a ve formě, kterou mám,“ nechal se slyšet Přindiš.

Po loňském titulu ví, že se musí sejít hned několik věcí, aby mohl slavit. „Musím se připravit na závod fyzicky i psychicky, abych nemusel myslet na jiné věci. Kdybych předvedl své dobré jízdy a vyhnul se chybám, mohlo by to být dobré. Poslední týdny přípravy byly hodně náročné, celý červenec a srpen jsme tvrdě makali objemově i rychlostně. Myslím, že si to sedlo, a doufám, že to vydrží do samotného mistrovství,“ prohlásil Prskavcův tréninkový parťák.

V české reprezentaci nejsou jediní, kdo si už nějaký bodík připsal. Po jednom mají také kanoisté Gabriela Satková a Václav Chaloupka a na kajaku Tereza Fišerová. V jejich případě by bylo ale nutné na MS vyhrát a ještě pak být na stupních vítězů při finále SP v Paříži, aby na potřebnou hodnotu dosáhli.