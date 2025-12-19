Dostál jako jediný z TOP 10 na Sportovci roku: Lidi se před vámi stydí? ptal se Brzobohaté
Oblékl si slavnostní uniformu a vyrazil na galavečer Sportovce roku. Kajakář Josef Dostál ve čtvrtek večer přišel do pražského hotelu Hilton, ačkoli tentokrát nepatřil mezi favority. Z různých důvodů byl na místě z nominované desítky jediný. „Příští rok by to mělo být lepší,“ řekl k účasti Michal Dusík, předseda Klubu sportovních novinářů.
Moderátorka Daniela Brzobohatá si ten moment vychutnala. „Já mám obrovskou radost, že jste přišel!“ prohlásila, když vítala Dostála na podiu.
„Já už jsem si říkal, jestli se před vámi lidi stydí, nebo co se děje?“ odvětil kajakář s úsměvem. Před rokem díky svému olympijskému vítězství v Paříži převzal korunu pro vítěze ankety, jejíž kopii má teď doma v karlínském bytě.
„Koruna je nerozbitá. Posadil jsem si ji několikrát na hlavu, ani jednou mi nespadla,“ líčil Dostál v dobré náladě. „Vážím si toho, že novináři moje úspěchy ohodnotili tak, že patří mezi nejlepších deset úspěchů za rok 2025. I přesto, že úspěchy byly hezké, mohly být hezčí, veškerá moje energie směřovala k narození syna. To úplně zastínilo celou sezonu.“
Dostál si z letošního vyhlášení udělal malou rodinnou oslavu. Do Hiltonu přišel v doprovodu snoubenky Anežky Paloudové a synka Jonatána, který se jim narodil v červenci.
„Naštěstí je to velmi společenské miminko. Čím víc lidí, tím líp, na všechny se hrozně rád směje,“ pochvaloval si.
Společně si nenechali ujít příležitost udělat si společnou fotografii na červeném koberci. Podobně jako oceněné legendy Helena Fibingerová s Imrichem Bugárem, junioři David Kratochvíl a Tereza Valentová či volejbalový tým. Z nominované desítky nejlepších sportovců však byl na místě sám.
Důvody byly různé. Vítězka ankety Ester Ledecká je ve Val d´Isere, kde se připravuje na další víkend Světového poháru. Hokejisti David Pastrňák a Martin Nečas jsou za mořem v plné sezoně NHL. Rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek trénují na předolympijském soustředění v Hamaru. Výškař Jan Štefela je na soustředění na Kanárských ostrovech. Tenista Jakub Menšík vynechal probíhající turnaj Next Generation v Jeddah a připravuje se na další sezonu. Kateřina Siniaková sice byla ve čtvrtek ráno v Praze, ale večer měla jiný program. A kanoista Martin Fuksa? Pořadatelé s jeho účastí počítali, ale na poslední chvíli se omluvil pro nemoc.
„Tenhle rok vyšel nešťastně. Příští rok by to mělo být lepší. Vychází to blíž k Vánocům. Termín je v úterý dvaadvacátého, to už jsou všichni ze soustředění doma,“ líčí Dusík.
Dostál se po galavečeru chystá strávit Vánoce s rodinou v Českém Krumlově. Po Novém roce ho čeká další část přípravy na novou sezonu. V ní bude v novém systému mezinárodní federace ICF už bojovat o Hry v Los Angeles. Olympijská kvalifikace mu předepisuje zúčastnit se osmi z deseti závodů vypsaných pro příští dvě sezony. Pro svět rychlostní kanoistiky je to výrazná změna. Dosud se o postupu rozhodovalo především na mistrovství světa v předolympijském roce.
„Bude se to počítat z žebříčku. Mělo by postoupit prvních šest zemí v singlových posádkách. Trať nerozhoduje, takže se příští rok budu snažit sbírat body hlavně na oblíbené trati, pětistovce, abych se v žebříčku vyšvihnul co nejvýš a další rok mohl být pro mě klidnější,“ říká Dostál. „Štve mě to. Nejradši bych se soustředil na jeden závod, abych se kvalifikoval. Teď v tom bude spousta politikaření. Byl tlak z MOV, aby se kvalifikace udělala z žebříčku. Tak ICF udělala žebříček, který dle některých nebyl ideální. Bojovala proti tomu spousta států, jedním z nich bylo Česko. Hodně se to změní, jsem zvědavý, co to přinese.“