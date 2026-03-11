Šampionka poprvé o konci ve 24 letech! Byla jsem na sebe přísná... Jak jí pomohl kouč?
Ukončit dobrovolně úspěšnou kariéru ve 24 letech? To se v profesionálním sportu nestává často. Vodní slalomářka a mistryně Evropy Gabriela Satková to přesto udělala. A v podcastu Branky, děti, rodiče i se svým mentálním koučem Davidem Vavruškou poprvé otevřeně promluvila o tom, co ji k tomu vedlo. Sebeobviňování, strach z dalších zklamání, touha po novém životě. Bylo to silné vyprávění.
Ta myšlenka se vracela znovu a znovu. Někdy i ve chvílích, kdy o ní Gabriela Satková vůbec nechtěla přemýšlet.
„Bylo to něco, co mě budilo v noci ze sna, aniž bych nad tím přemýšlela,“ přiznává v podcastu. „Ano, myslím tu olympiádu a to, co se tam stalo…“
A co že se vlastně v Paříži před dvěma roky událo? Gabriela Satková byla v závodě kanoistek pod pěti kruhy jednou z favoritek. Vyhrála navíc kvalifikaci i semifinálovou jízdu. Finále se jí ale nepovedlo podle představ a bylo z toho sedmé místo.
Být sedmý na olympiádě? Pro někoho životní úspěch, pro jiného skoro noční můra.
„Udělala jsem tam dvě obrovské chyby,“ říká otevřeně. A i když šlo zdánlivě o závod jako mnoho jiných, její hlava se k němu stále vracela. Postupně si začala uvědomovat, že největším soupeřem pro ni není voda ani trať. Ale vlastní mysl.
Na první pohled působila jako typická vrcholová sportovkyně: ambiciózní, disciplinovaná, schopná jít přes bolest i pochybnosti. Jenže právě tahle vlastnost měla i svou druhou stránku.
Byla jsem na sebe docela přísná
„Byla jste na sebe přísná?“ ptají se během rozhovoru moderátoři podcastu Šárka Strachová s Lukášem Tomkem.
„No, byla,“ odpovídá Satková.
A pak přidává vysvětlení, které jde mnohem hlouběji než klasické sportovní klišé.
„Není to, že bych si nadávala nebo že bych sama se sebou nechtěla být. Ale nebyla jsem na sebe hodná v té hlavě. Bylo to jako nějaký přísný učitel.“
Někdy až příliš přísný. „Taková až trošku vnitřní šikana,“ zamyslí se.
Teprve postupně si začala uvědomovat, že myšlenky nejsou vždycky pravda. „Přišla jsem na to, že nemusím věřit každé své myšlence a že se potřebuju na chvíli nadechnout,“ říká.
A také popisuje, jak se na své sportovní cestě potkala s mentálním koučem Davidem Vavruškou. Právě on ji nakonec provedl mimo jiné i k rozhodnutí ukončit ve 24 letech svou kariéru. Naučil ji také lépe pracovat se svými myšlenkami a pocity.
„Nebojím se říct, že za tu dobu mezi námi vznikla obrovská důvěra,“ říká Vavruška, původním povoláním fotbalový trenér.
Trenéři o práci s lidmi často nic nevědí
Právě jeho příběh je druhou silnou dějovou linkou podcastu. A i v něm hraje zásadní roli změna životního kurzu. David Vavruška se jako fotbalový trenér vypracoval až do první ligy. Se Slovanem Liberec dokonce vyhrál domácí pohár.
Jenže místo uspokojení a radosti přišlo něco jiného… „Jedna z největších prázdnot v mém životě. Tak to je jako všechno? A co bude dál?“ ptal se sám sebe po velkém úspěchu.
„Úplně se mi sesypal význam toho, co dělám,“ vzpomíná.
Začal studovat psychologii a koučovací principy – a postupně si uvědomil jednu zásadní věc. „My trenéři pracujeme s lidmi, ale většina z nás o práci s lidmi vlastně nic neví,“ říká.
Podle něj je tradiční sportovní model často jednoduchý: tlak, strach, odměna. „Cukr a bič. Když to nevyjde, vynadáte jim. Když to vyjde, dáte bonbónek. Jenže já jsem cítil, že to je strašně málo.“
Právě tahle cesta ho postupně přivedla od klasického trenérství k mentálnímu koučinku. Udělat tuto změnu a vymanit se z toxického prostředí fotbalu, jak o něm dnes mluví, přitom chtělo opravdovou odvahu.
A jaká může být odměna za odvážný krok v životě? „Když jsem to rozhodnutí udělala, přišla hrozná úleva,“ říká upřímně Satková v podcastu Branky, děti, rodiče, jehož partnerem je společnost Allwyn.