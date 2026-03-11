Skončila ve 24 letech. Satková: Nebyla jsem na sebe hodná. Jak jí pomohl kouč?
Mentální kouč a jeho svěřenkyně. Ale také dva lidé, kteří se uprostřed svých úspěšných kariér rozhodli pro totální změnu. Vodní slalomářka Gabriela Satková a bývalý fotbalový trenér David Vavruška byli dalšími hosty podcastu Branky, děti, rodiče. Ve velmi otevřeném rozhovoru mistryně Evropy poprvé popsala, proč v pouhých 24 letech ukončila sportovní kariéru.
- Jakou roli v tom hrály její představy o vlastní dokonalosti a přísnost sama k sobě?
- Proč už nechtěla riskovat další olympijské zklamání?
- A jak jí tímto obdobím provedl právě David Vavruška?
I o tom s hosty diskutovali lyžařská legenda Šárka Strachová a šéfredaktor iSport.cz Lukáš Tomek.
A došlo i na příběh Davida Vavrušky, který největší prázdno v životě zažil po největším úspěchu své trenérské kariéry. „Navíc jsem si uvědomil, že jako trenéři nevíme o práci s lidmi skoro nic,“ vypráví o svém přerodu v mentálního kouče.