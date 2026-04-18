Bláznivý nápad! Fuksa poběží maraton pět dní před závodem: Říkal jsem si, že to risknu
Neobvyklým kouskem začne kanoista Martin Fuksa novou olympijskou kvalifikaci. Jen pět dní před závodem Světového poháru v Szegedu, který už se počítá do žebříčku, si v Praze zaběhne maraton. „Já si říkal, že to risknu. Uvidím, jestli budu litovat, nebo ne,“ usmívá se.
Je nezpochybnitelným vládcem svého sportu. Kanoista Martin Fuksa drží na olympijském kilometru unikátní sérii tří zlatých medailí z globálních akcí, od roku 2024 vyhrál olympiádu a dvakrát mistrovství světa. A než se pustí do další práce, postavil si vskutku neobvyklou výzvu.
Už 8. května ho čeká start Světového poháru v Szegedu, kterým startuje kvalifikace na Hry do Los Angeles. Pouhých pět dní před tím Fuksa poběží svůj první maraton.
„Je potřeba sbírat sidequesty. My docela běháme, každý rok si dáváme silvestrovský běh, což je půlmaraton. Měl jsem v hlavě maraton a měl bych si dát pražský. Je mi třicet tři, poběžím třetího května a chtěl bych ho dát pod tři hodiny. Osud to vyřešil za mě,“ usmívá se Fuksa. „My na podzim, v zimě a na jaře hodně běháme. Na jaře bych měl mít nejlepší běžeckou formu.“
Na své vynikající kondici Fuksa staví odjakživa. V zimě hodně běhá na běžkách a účastní se Jizerské 50. V období před olympiádou v Paříži navíc výrazně upravil stravovací návyky, zhubnul a od té doby je na velkých závodech neporazitelný. A velcí šampioni nové výzvy potřebují.
„Na Instagramu jsem viděl, že málo lidí na světě dokáže zvednout na benchi desetkrát sto deset kilo a zároveň uběhnout maraton pod tři hodiny,“ líčí Fuksa. „Sto deset kilo na benchi zvládnu v klidu, tři hodiny nevím. Chtěl bych, abych byl jeden z mála, kteří dokážou obojí.“
Problém je, že svůj první maraton Fuksa poběží tak blízko před prvním závodem sezony. Pražský maraton se běží v neděli 3. května, rozjížďky Světového poháru v Szegedu začínají už v pátek 8. května. Fuksa plánuje startovat v obou disciplínách, kde mu začíná boj o olympijskou kvalifikaci – na singlovém kilometru a deblové pětistovce, kde je v lodi s bratrem Petrem.
Volala mi manželka, nemohl jsem pokračovat
„Doufám, že jsem tak dobrý sportovec, že to zvládnu odběhnout,“ říká Fuksa. „V pondělí nebudu moc chodit, v úterý se půjdu trošku proklusnout. Ve středu nasednu do auta a pojedu do Szegedu. Já to chci dokázat z kanoistického tréninku. Rád bych si dokázal, že kanoista dokáže víc věcí, než jezdit na vodě. S trenéry jsme to probírali na soustředění v Kolumbii. Jsou v pohodě. Vědí, že kdyby mi něco zakazovali, je to mnohem horší, než když mě podpoří. Někdo musí být rozumný, když já nejsem.“
Potíž je v tom, že význam závodů Světového poháru aktuálně znatelně vzrostl. V minulosti špičkové závodníky nic nenutilo soutěžní víkendy objíždět a mnoho z nich se soustředilo až na letní mistrovství světa. Světový šampionát v předolympijském roce pak býval kvalifikačním závodem na OH.
Teď však mezinárodní federace ICF ve snaze změnit status quo přišla s novým kvalifikačním systémem. Letos i v příští sezoně čeká borce deset nominačních závodů, šest z nich se pojede na okruhu Světového poháru. V každé disciplíně se bude počítat osm nejlepších výsledků. Jistou nominaci na Hry 2028 v Los Angeles bude mít pět nejlepších singlkanoistů na kilometru a osm posádek v deblu na 500 metrů v žebříčku. Ostatní budou muset do náročné dekvalifikace.
„Je to z toho důvodu, aby svěťáky byly co nejlíp obsazované. Souhlasím, baví mě soutěžit tam, kde jsou nejlepší lidi. Chápu, že kanoistika chce inovaci,“ říká Fuksa. „Poslední roky se mi daří mít konzistentní úroveň, pro mě by to mohlo být dobré. Mohl bych mít kvalifikaci zvládnutou před olympiádou dřív.“
Běžet maraton několik dní před ostrým závodem vypadá jako bláznovství. Fakt je, že Fuksa není obyčejný sportovec. Je to král svého sportu, na olympiádě v Paříži dosáhl zlatou medailí svého životního sportovního cíle. Je v pozici, že si dobrodružství může dovolit. Kromě toho je ve formě. Před pár dny uběhl v tréninku jen tak pro radost 31 kilometrů.
„U nás v Polabské nížině, tam to jde samo. Běžíš, najednou máš třicet jedna. Pak mi volala manželka, nemohl jsem pokračovat,“ směje se Fuksa.
I tak je otázka, jak bude jeho tělo reagovat, až ho bude pět dní po maratonu soukat do své kánoe.
„Nohy používáme dost. Mám pět dní na to zregenerovat. Myslím, že to bude v pohodě. Řekneme si potom, jestli jsem udělal chybu, nebo ne,“ říká Fuksa. „Kdybych nevyhrál olympiádu, tak nemyslím na takové blbosti. Je to výzva, chci to dát, abych měl v sobě klid a nemusel vymýšlet blbosti.“