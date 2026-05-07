Fuksa uběhl maraton, už pět dní nato pojede SP. Tátu nepotěšil, expert promluvil o hazardu
Žádné do roka a do dne. Pouhých pět dní po jeho premiérovém startu v maratonu se ukáže, jestli byl originální kousek kanoisty Martina Fuksy parádním gestem, nebo až příliš riskantní plánem.V pátek ráno půjde ještě s následky pražského maratonu v nohách na start Světového poháru v Szegedu. A už půjde o kvalifikaci na olympiádu.
V normálním světě by měl Martin Fuksa teď nohy nahoře a dával by svému tělu čas na regeneraci.
„Říká se, že po maratonu člověk potřebuje tolik dní, kolik je závod dlouhý. Ideální by bylo, kdyby měl měsíc pauzu,“ vysvětluje legendární ultramaratonec Miloš Škorpil. „Naštěstí na lodi potřebuje hlavně ruce. Určitě má natrénováno. Byl to vrchol jeho přípravy. Všechno ukáže závod, kolik mu to vzalo síly.“
Na první pohled to vypadá jako lehce šílený kousek. Ale Fuksa k němu měl své důvody. Po éře, v níž marně chmatal po olympijské slávě, si v posledních třech letech kanoistiku zcela podmanil. Na kilometrové trati vyhrál Hry v Paříži a olympijské zlato obtesal dvěma tituly mistra světa. Na globálních akcích je tak už téměř čtyři roky neporažen.
Je šampionem typu, který si musí hledat speciální výzvy, aby posílil touhu dál podstupovat tvrdou dřinu. A pražský maraton mu do téhle filozofie přesně zapadal.
„Doufám, že jsem tak dobrej sportovec, že to zvládnu odběhnout. V pondělí nebudu moct chodit, v úterý se trošku projdu, ve středu nasednu do auta a pojedu do Szegedu. Já to chci dokázat z kanoistického tréninku. Rád bych si dokázal, že kanoista dokáže víc věcí, než jezdit na vodě,“ líčil Fuksa před startem.
Jeho rozhodnutí nepotěšilo Petra Fuksu staršího, jeho tatínka a trenéra v jedné osobě. „Jako trenéra mě trochu mrzí, že má takovýhle nápad, ale je dospělý, je mu třiatřicet roků, doufám, že ví, co dělá,“ líčil Fuksa starší.
Jeho synovi vyšla první část velkého dobrodružství skvěle. V nedělních prosluněných pražských ulicích svůj první maraton v životě zaběhl v čase 2:56:19 hodiny, dosáhl vysněné hranice tří hodin. To vše navíc v tréninkovém tempu. Do cíle doběhl hodinu před polednem a okamžitě začal své tělo připravovat na kanoistický víkend v Szegedu.
„Snažil jsem se začít regenerovat hned po závodě. Po doběhu jsem doplnil všechny živiny, na hotelu jsem si dal studenou vanu a večer jsem šel na masáž,“ líčil Fuksa pro stránky RunCzech. „Hned druhý den jsem už byl zpátky v tréninku na kanoi. Nohy samozřejmě cítím a lehce bolí, ale nijak mě to neomezuje. Doufám, že až v pátek pojedu svůj první start na Světovém poháru a půjdu do plných, nebude mě to limitovat. Zároveň jsem spokojený s tím, jaké to bylo, a že se mi to podařilo, že mám hodně endorfinů. Věřím, že i ty mi pomůžou.“
Byla to splněná výzva na hraně proveditelnosti. Ale její první část Fuksa zvládl a to mu může dát sílu i do závodů v Szegedu.
„Jsem stoprocentně přesvědčený, že z hlediska psychiky ho to muselo neskutečně nakopnout. Maraton se běžel v Praze za ne ideálních podmínek, bylo horko. I proto je ten čas ještě víc obdivuhodný,“ říká Škorpil s tím, že čas mezi oběma podniky je hraniční. „Je to aspoň pět dní, kdyby to bylo třetí den, dokážu si představit, že bude úplně na šrot. Z hlediska následků pro tělo bývá nejhorší druhý a třetí den, člověk si počítá rány.“
V Szegedu začíná kanoistům dvouletá olympijská kvalifikace, která se koná podle nových pravidel. O postupu na Hry bude rozhodovat dlouhodobý žebříček a význam jednotlivých závodů Světového poháru tak významně vzrostl.
Fuksa jde poprvé na start krátce před půl desátou v rozjížďce singlu na kilometr. V sobotu ráno se jede finále a hned odpoledne začíná další olympijská disciplína, debl na 500 metrů, který Fuksa jede s bratrem Petrem. Projeví se v náročném programu únava z nedávného maratonu?
„Tihle vrcholáči makají fest. Dovedu si představit, že poslední trénink před sezonou může být daleko tvrdší a vůbec nikdo by to neřešil,“ míní Škorpil. „Nemyslím si, že by to byl velký hazard. Maraton neběžel úplně na krev, úplně vyšťavit by ho to nemělo.“