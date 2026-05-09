Bizár s dvěma vítězi. Fuksa odmítl jít na ceremoniál: Někdo si s tím pohrál…
Takovýhle zmatek se jen tak nevidí. Kanoista Martin Fuksa sice vyhrál závod Světového poháru v Szegedu na 1000 metrů, rozhodčí ale po čase vyhlásili jako druhého vítěze neutrálního závodníka Zachara Petrova. Přestože cílová fotografie dokázala, že dojel druhý. Opakovaného ceremoniálu se Fuksa nezúčastnil. „Já jsem ten závod vyhrál. Nebyli jsme oba první,“ trvá si na svém.
Nejdřív přišla euforie. Fuksa v Szegedu vyhrál závod na olympijské kilometrové trati v novém světovém rekordu 3:41,46 minuty. Navíc jen šest dní poté, co v Praze absolvoval svůj první maraton.
Cílová fotografie odhalila, že Petrov skončil o setinu sekundy, asi o pět centimetrů druhý. Pak ale věci dostaly jiný spád. Rozhodčí po čase výsledky změnili, Petrova posunuli z druhého místa na první s tím, že má závod dva vítěze. Odůvodněním bylo pravidlo, že se výsledky zaokrouhlují na setiny a vítězný rozdíl tak prý nebyl dostatečný pro vyhlášení jednoho vítěze.
To se Čechům nelíbilo a podali proti rozhodnutí protest. Argumentovali tím, že Petrov při cílovém manévru vypadl z lodi.
„My jsme podali protest především proto, že ruský závodník protnul špičkou lodi cíl v momentě, kdy už nebyl v lodi, což je proti pravidlům,“ vysvětlil reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.
Protest byl však zamítnut a ve výsledcích jsou tak dva vítězové se stejným časem. Petrovovi rozhodčí ubrali ve výsledcích setinu, takže má paradoxně stejně jako Fuksa napsanou hodnotu nového světového rekordu 3:41,46. Fuksa se s takovým vývojem situace nesmířil a odmítl se zúčastnit opakovaného ceremoniálu.
„V první řadě proto, že když jsem projel cílovou páskou, tak jsem cítil, že jsem na prvním místě. Potom jsem viděl foto finiš a moje loď byla na prvním místě,“ vysvětlil Fuksa. „Bohužel po pár minutách se ta fotka změnila, najednou jsme byli na prvním místě dva. A já jsem při té situaci odmítal být s mým protivníkem na prvním místě. Já jsem ten závod vyhrál a nebyli jsme oba první.“
Český tým s rozhodnutím souhlasil
Za Fuksovo rozhodnutí nejít na opakovaný ceremoniál se postavilo i vedení českého týmu. „Martin se nedostavil z vlastní vůle na vyhlášení výsledků, což plně chápu, hlavně vzhledem k soupeři, odkud pochází,“ uvedl Hottmar.
Petrov závodí jako neutrální závodník, ale je z Ruska, země, která už víc než čtyři roky vraží civilisty na Ukrajině.
Situace je o to citlivější, že Světový pohár v Szegedu je prvním kvalifikačním závodem na olympiádu do Los Angeles a o Hry se bude bojovat podle nových, značně kontroverzních pravidel.
V disciplíně C1 1000 metrů, kde chce Fuksa obhajovat zlato z Paříže, je jen pět postupových míst. Do žebříčku se však započítávají i výsledky z neolympijských závodů na 200 a 500 metrů, což síto ještě zužuje. Důležitost každého vítězství tak mnohonásobně vzrostla. Unikátní vítězný pat může hrát v žebříčku roli.
„Vnímám to dost nespravedlivě. Nevím, kdo za tím stojí, mrzí mě to,“ uvedl Fuksa. „Já jsem tu od toho, abych podával, co nejlepší výkony, což se mi podařilo. Důkaz byl i na cílové fotografii. I přes to si s tím dokáže někdo pohrát a výsledky změnit. To mě mrzí, že je taková doba. Ale co, nedá se nic dělat. Furt jsem zlatý, furt mám nejlepší čas na světě. Brát si z toho pozitivní věci a jedeme dál.“
Změna výsledků ovlivnila i historické tabulky. Fuksa v Szegedu zajel světový rekord, a i když byl v cíli o chlup dřív než soupeř, historický čas teď drží oba.
„To, že tam byl nejlepší čas, byl takový bonus, který mám trošku zkažený, ale nebudu si s tím lámat hlavu. Zlato je zlato a je jedno, jestli jsem tam byl sám, nebo jsme tam byli dva,“ uvedl Fuksa.