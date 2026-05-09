Úžasný Fuksa! Po maratonu vítězství, světový rekord a gratulace dcerce. Porazil Rusa
Maraton kanoistu Martina Fuksu nerozhodil. Jen pět dní po vytrvalecké premiéře začal program Světového poháru v Szegedu, v sobotu ráno tam vyhrál závod na olympijský kilometr a navíc v novém světovém rekordu 3:41,46 minuty. „Je hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to dokážu,“ hodnotil Fuksa.
Byl to finiš na krev, ale Martin Fuksa ho zvládnul. O pouhou setinu sekundy za sebou udržel neutrálního závodníka Zachara Petrova v nejrychlejším souboji dějin své disciplíny. A navíc dokázal, že ani odvážná výzva startovat na prvním kvalifikačním závodě pro olympijské hry jen necelý týden po pražském maratonu, mu neuškodila.
„Je to disciplínou, kterou v sobě mám. Vím, co mám odmakáno, vím, na co mám. Jsem rád, že to dopadlo hezky, jedem dál,“ hodnotil Fuksa.
Po osmi letech téměř o celou sekundu zlepšil vlastní čas 3:42,38 ze Světového poháru v Duisburgu. V Szegedu byl suverénní od pátečních rozjížděk, ale ve finále musel do posledních chvil bojovat s Petrovem. Jistotu získal až po prozkoumání cílové kamery, v cíli byl i díky kopnutí o zlomek času dřív.
„Finálová jízda byla docela náročná. Kluci byli namakaní, ale já jsem byl namakaný ještě o něco víc,“ usmíval se Fuksa. „Jsem moc rád, že to vyšlo, že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám, které slaví dneska. Emily, všechno nejlepší, miluju tě!“
Triumf ze Szegedu dá navíc Fuksovi klid na startu olympijské kvalifikace, do nějž je kvůli systému nominačního žebříčku klíčové sbírat na závodech co nejvíc vítězství. V Szegedu se ještě s bratrem Petrem chystá na další olympijskou disciplínu – debl na 500 metrů.
„Neměl jsem taktiku, chtěl jsem zlato. Teď se půjdu vyjet, našetřit nějaké síly, obídek, večer nás čeká rozjížďda na deblu. Pak nějaké regenrace, trénink a znova kolotoč, další závody,“ plánuje Fuksa.