Dostálovy šance na olympiádu 2028: nejistota! Šampion v problémech, kvalifikace ohrožena
Má doma pět olympijských medailí a čerstvě i hlavní zlato svého života, synka Jonatána. Na vodě ale prožívá kajakářský šampion Josef Dostál těžké časy. Po pětině olympijské kvalifikace je jeho účast na Hrách v Los Angeles značně nejistá. Zatím se potvrzuje jeho mrazivá předpověď před sezonou: „Budu mít velice těžké se nominovat na olympiádu.“
Cesty dvou králů české rychlostní kanoistiky se výsledkově rozešly. Kanoista Martin Fuksa přivezl z úvodních dvou závodů Světového poháru v Szegedu a Brandenburgu dvě vítězství z olympijského kilometru, která jsou v novém kvalifikačním systému extrémně důležitá. Kajakář Josef Dostál je naopak ve velkých problémech.
Na začátku sezony ho provázely zdravotní potíže. Na olympijském kilometru se v Szegedu nedostal do finále A, v Brandenburgu pak s nachlazením odjel jen rozjížďku. Bodovou ztrátu navíc příliš nedohnal ani na své oblíbené pětistovce, kde bral třetí a šesté místo.
„Šesté místo je špatné vzhledem k olympijské kvalifikaci do Los Angeles. Doufejme, že to bude výsledek, který se bude škrtat. Doufám, že budu závodit v následujících startech líp,“ hodnotil Dostál.
Mezinárodní federace ICF totálně překopala dosavadní zvyklosti a před Hrami v Los Angeles vrhla závodníky do značně kontroverzního kvalifikačního systému. Během dvou let se do něj počítá deset závodů, dva z nich se škrtají.
V každém víkendu Světového poháru je v jednotlivých kategoriích ve hře tisíc bodů, na které si státy můžou sáhnout i v neolympijských disciplínách. Mezi singlkajakáři dělají v žebříčku neplechu specialisté typu dánského vytrvalce Madse Brandta Pedersena, který v Szegedu a Brandenburgu nasbíral v okrajové trati na 5000 metrů první a druhé místo a Dánsko má díky tomu na Česko hned skoro 300 bodů náskok.
„Byl jsem už na čtyřech olympiádách. Podařilo se mi ji i vyhrát. Budu se připravovat na to, abych vyhrál i další. Otázka je, jestli se tam kvůli tomuhle systému vůbec dostanu,“ hlásil Dostál před startem sezony.
Od jednoho z nejúspěšnějších sportovců české historie to na první pohled znělo až příliš pesimisticky, žebříček po úvodních závodech ale Dostálův černý scénář nevyvrací. Šampiona úvod sezony nezastihl ve formě. Na olympijském kilometru vyvázl s jedním B finále a i kvůli nachlazení mu nevyšel ani únikový plán na olympijské pětistovce, kde většinou dominuje.
„Finálová jízda byla poznamenaná rýmou. Předvádět výkony v takhle našlapané konkurenci je těžké,“ líčil Dostál po šestém místě na pětistovce v Szegedu. „Na medaili mi chyběly tři desetiny vteřiny, což je nějaký metr a půl. Troufám si říct, že bez rýmy bych to hravě zvládnul.“
Na začátku olympijské kvalifikace je Dostál v citlivé situaci. Jím získané body zatím na postupová místa nestačí. Pokud by to tak bylo i na konci kvalifikačního termínu v závěru příští sezony, Dostál by musel na jaře 2028 do dodatečné kvalifikace, kde už budou ve hře jen dvě místa.
Problémy na trati ho zasáhly ve chvíli, kdy se středem jeho světa stala rodina. V minulosti mohl bez obav používat taktiku pozvolného nabírání formy směrem ke světovému šampionátu. V novém systému ale musí být připraven i během roku. Přitom už vyhrál všechno, co mohl, včetně pěti olympijských medailí, a rád by se víc věnoval rodině.
„Číslo pět je neuvěřitelné. Samozřejmě se budu snažit bojovat o tu šestou,“ řekl Dostál v Szegedu, ale dodal: „Já jsem si uvědomil, že v životě jsou jiné priority. Kanoistika teď klesla po rybaření a synovi až na třetí místo.“
Po ztrátách na úvod však bude muset Dostál zabrat. Nejbližší příležitost bude mít za měsíc při Světovém poháru v Montrealu. Na tak dalekou cestu se evropských závodníkům moc nechce, ale budou muset, protože účast je do žebříčku povinná.
Zisky zemí na startu sezony
(K1, 5 postupových míst na OH)
- Austrálie: 2000
- Portugalsko: 1900
- Dánsko: 1900
- Maďarsko: 1900
- Litva: 1700
- Německo: 1660
- Česko: 1620
Další nominační závody
- ME Montemor-o-Velho (10.–14. června)
- SP Montreal (9.–12. července)
- MS Poznaň (26.–30. srpna)