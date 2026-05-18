Prskavec se znovu soustředí jen na kajak. Prioritou je MS na olympijské trati v USA
Tři roky kombinoval olympijský vítěz v kajaku Jiří Prskavec svou hlavní disciplínu s kanoí. Letos to ale bude jinak. Do reprezentace se v kategorii C1 tentokrát neprobojoval. Vidí v tom ale i pozitivum. Při změně olympijských nominačních kritérií totiž bude důležité už letošní mistrovství světa v olympijském Oklahoma City. Do nové sezony navíc půjde s novou, větší lodí, na kterou je také potřeba si zvyknout.
Ačkoliv se může zdát, že olympijské hry v Los Angeles 2028 jsou ještě daleko, pro mnohé sportovce včetně vodních slalomářů to neplatí. Olympijská nominace, jejíž pravidla se mění a za zemi mohou v každé kategorii startovat už dvě lodě, oproti dříve pouze jediné, začíná už letos.
Prvním nominačním závodem bude mistrovství světa, které se pojede v olympijském areálu v Oklahoma City 20.-25. července.
A právě tento závod bude stěžejní pro Jiřího Prskavce. Ten se už tradičně připravoval na sezonu v teple v Austrálii. Tentokrát tam ale s rodinou strávil celých pět měsíců.
„Austrálie byla skvělá. Byla to nová a hezká zkušenost. Ani bych to nenazval soustředěním, trochu jsme se přestěhovali do jiné části světa, kluci tam chodili i do školy. Zapojili jsme se tam do běžných aktivit. Já jsem měl to velké štěstí, že v listopadu a prosinci je tam minimum mezinárodních závodníků, takže jsem byl domluvený, že mě Australané vezmou do svých tréninkových hodin. Jsem rád, že jsem měl možnost s nimi trénovat, a nemluvím jen o holkách Foxových. Jinak bych si na divoké vodě moc nezatrénoval,“ přiblížil Prskavec měsíce na druhé polokouli.
Během doby strávené v Austrálii si odpočinul od běžných povinností v Česku a žil tam podobný život jako místní. „Kluci tam jezdili v klubu, našli si tam kamarády. O víkendech jsme chodili na dětské oslavy a podobně. Já jsem měl možnost vrátit se do úplného klidu, měl jsem čas najít si radost z ježdění. Mělo to svůj smysl, bylo mi tam pěkně,“ dodal v pondělí čerstvý třiatřicátník.
V lednu do Penrithu přijel také Prskavcův otec a trenér Jiří Prskavec starší a po pár týdnech i další členové českého týmu.
„Vydal jsem se tam za Jířou těsně po Novém roce, strávil jsem tam dva měsíce. Příprava byla jiná, ale Jířa byl rozhodně v dobré formě, když jsem tam přijel. Běžky vyměnil za silniční kolo, měl tam i kolečkové lyže. V tomhle směru byla příprava jiná, těžko říct, jestli lepší nebo horší. Ale bylo na něm znát, že je v lepší pohodě a klidu,“ vyprávěl Prskavec starší.
V únoru se ale vrátili do Čech, aby mohli vyrazit zase do USA, kde probíhal přípravný kemp v místě konání letošního mistrovství světa a za dva roky také olympijských her. K tamní trati však měl Prskavec připomínky.
„Areál je moc hezký, standardní moderní trať. Je ji ale třeba ještě doladit, rozestavění překážek bylo hodně náhodné, byly tam spíš naházené, trať byla strašná. Říkal jsem si, co tam děláme. Ale za 14 dnů i za přispění našich trenérů se trať přestavovala a zlepšovala. Nebylo to to, na co jsme zvyklí, ale nebylo to špatné. Teď na ní snad ještě zapracují a do MS to snad bude v pořádku,“ věří olympijský vítěz z Tokia 2021.
Po návratu se Prskavec připravoval na nominační závody do české reprezentace, které se konaly minulé dva víkendy v pražské Troji. Místo v kajakářském týmu měl jisté díky bronzu z minulého MS, a tak směřoval své myšlenky hlavně k jízdám v kanoi. Ty se mu ale letos nepovedly podle představ a dvojnásobný mistr světa na kajaku se do reprezentace v kategorii C1 neprobojoval.
„Jezdil jsem dost špatně, což mě zpětně mrzí nejvíc. Ani dřív jsem se nepovažoval za toho jasně nejlepšího, i když dva skvělé výsledky v závodech k tomu vybízely. Ale patřil jsem do pětky, šestky singlířů v Česku,“ vysvětloval příčiny neúspěchu.
Přesný důvod, proč se mu jízdy nepovedly, ale najít neuměl. „Mohlo hrát roli, že na singlu jsem to bral poprvé na stejné úrovni jako kajak a možná se z toho vytratila radost, která mi hrála do karet předchozí roky. Singl v Česku se navíc strašně vyrovnal, je tady spousta mladých, kteří předváděli skvělé výkony,“ dodal Prskavec.
Toho budou moci čeští fanoušci vodního slalomu sledovat na domácí půdě už od 5. do 7. června na domácí trati v pražské Troji při Světovém poháru. Ten bude do MS jediným, kterého se zúčastní.