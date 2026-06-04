Světový pohár v Troji: Češi hlásí formu, Rohan přiznal ústup z priorit a Prskavec myl okna
Dvaadvacátý ročník Světového poháru v pražské Troji slibuje elitní podívanou. Čeští slalomáři jdou do domácího podniku s medailovými ambicemi, skvělou náladou i hvězdnými navrátilci v sestavě. Domácí výběr posílí uzdravené opory, mladé pušky touží potvrdit čerstvé placky z Tacenu a chybět nebude ani tradiční trojská show. Reprezentanti jsou před víkendovým masakrem stoprocentně připraveni – a to i ti, kteří místo tréninku vzali do ruky hadr a leštili okna.
Troja se po roce opět stane centrem vodního slalomu. Pražská loděnice bude od pátku do neděle domovem pro 245 závodníků ze 42 zemí. V zástupu nesmí chybět ani česká reprezentace. Domácí budou mít zastoupení ve všech třech disciplínách: kajak, kanoe a taky kajak kros.
Zastávka Světového poháru v Praze je lákadlem jak pro fanoušky, tak i pro samotné závodníky. Česká reprezentace bere tento závod jako prioritu, společně s mistrovstvím světa.
„Domácí závod má punc výjimečnosti, závodníci tady mají skvělé zázemí i díky všem fanouškům,“ řekl reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší. Zastoupení má jeho plnou důvěru. „Já vždycky věřím, že náš tým je nejlepší a závodníci jsou v nejlepší formě připraveni tady podat skvělé výkony, aby hlavně oni sami byli spokojení s tím, co tady předvedou.“
Nováčci i ostřílení závodníci
Do národního týmu se po delší době dostaly i staré známé tváře jako Amélie Hilgertová, Lukáš Rohan nebo Vít Přindiš. „Jsem zvědavý, jak na tom budu v porovnání s konkurencí. Moc se na to těším,“ usmál se Přindiš.
Podobné pocity z návratu sdílí i stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan, který ale otevřeně přiznává, že vodní slalom už pro něj není v životě absolutní prioritou. Přesto má před českým publikem jasný cíl. „Chtěl bych letos zdolat Světový pohár, ideálně ve finálové jízdě. Dosáhl jsem ve sportu víc, než jsem čekal, ale rád bych kariéru skončil spíš na vrcholu,“ přiznal.
Zatímco jeho kolegové se tvrdě připravují na víkendový masakr, Prskavec zvolil alternativní metodu a minulý víkend se místo tréninku věnoval úklidu. „Myl jsem okna,“ smál se. Závod v Tacenu vynechal, plně se soustředí na mistrovství světa a domácí závod v Troji. „Je to první velká zkouška,“ popsal nadcházející víkend.
Na domácí slalomové trati se objeví i čerstvá vítězka závodu Světového poháru ze slovinského Tacenu Tereza Kneblová. „Tušila jsem, že na to mám, a jsem ráda, že se mi to povedlo a zvládla jsem první světový pohár,“ usmívala se. Třiadvacetiletá závodnice pojede v sobotu na singlu a v neděli se představí v kajak krosu. Kánoe bude pro ni hlavní prioritou.
Kneblová není jediná, kdo si z Tacenu přivezl čerstvý cenný kov. Jakub Krejčí v časovce kajak krosu vybojoval bronz a vysoko míří i v Troji. „Doufám, že i když budu trošku míň odpočinutý na tenhle závod, tak daní soupeři ukážou, že výkon ještě musím vylepšovat a energii budu muset přijímat od lidí,“ vysvětlil.
Program a modlení se za déšť
I když déšť může být pro fanoušky komplikací, pro vodní slalomáře je to čistý ráj. „My jsme za déšť rádi a myslím si, že i diváci, kteří mají rádi náš sport, si dokážou obléct pláštěnky, aby je to nerozhodilo a přišli podpořit závod,“ řekl Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů.
Nadupaný program v Troji vypukne v pátek závody kajaků, v sobotu přijde na řadu kanoe a nedělní vyvrcholení obstará dravý kajak kros. Pořadatelé navíc lákají do hlediště školáky – v pátek je pro žáky a studenty vstup zdarma.
Program SP v Troji:
Pátek: K1
12:30 - 13:40 kvalifikace ženy
13:45 - 15:10 kvalifikace muži
16:00 - 16:40 finále ženy
16:45 – 17:20 finále muži
Sobota: C1
10:30 - 11:35 kvalifikace muži
11:45 – 12:45 kvalifikace ženy
13:50 - 14:25 finále muži
14:30 - 15:05 finále ženy
Neděle: kategorie Kajak kros
09:30 - 10:20 individual ženy
10:30 - 11:40 individual muži
13:00 - 13:30 kvalifikace ženy
13:30 - 13:55 kvalifikace muži
14:10 - 15:20 ženy a muži čtvrtfinále, semifinále a finále