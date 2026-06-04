Velké návraty slalomářek: Hilgertová kombinuje trénink se školou, Michalová s mateřstvím
Národní tým vodních slalomářů je kompletní. Pozornost v něm letos poutají především dva ženské comebacky. Amálie Hilgertová hlásí návrat do kajaku po tříleté odmlce, Tereza Michalová si vybojovala reprezentační dres nedlouho po porodu. Jak samy přiznávají, sport teď pro ně není tou jedinou povinností. V sezoně musí skloubit vrcholový trénink se studiem a mateřstvím.
Po třech letech je zpátky v reprezentační sestavě. Návrat Amálie Hilgertové byl provázen stabilními, avšak ne excelentními výsledky. „Trošku mě mrzí, že to třeba nebyly víc suverénní výkony, ale teď to beru všema deseti,“ zhodnotila osmadvacetiletá kajakářka.
Z návratu bývalé mistryně Evropy má očividnou radost ona sama i její týmové kolegyně. „Těší mě, že je zase uvidím na všech závodech. Bude to jak za starých dobrých časů,“ dodává s úsměvem Hilgertová.
Úspěch přišel po třech letech sucha. „Změnila jsem trenéra i mindset, začala jsem znovu studovat. Celé se to zkrátka lépe poskládalo,“ popsala Hilgertová změny, které ji dovedly k opětovné nominaci.
Po pár letech musí tréninky opět skloubit se školou. „Začala jsem studovat Management udržitelnosti na VŠE. Je to časově náročnější, máme povinné stáže. Jsou tam parametry plného úvazku, což si já neumím moc představit, možná však něco s duální kariérou vymyslíme,“ řekla optimisticky. Studijní ambice má kajakářka vysoké, přeci jen, její studijní portfolio zahrnuje i gymnázium Mensa určené pro děti s IQ nad 130 bodů.
Michalová: Trénování mi pomohlo s fungováním
Hilgertová není jedinou reprezentantkou, která nyní musí tréninkový program upravovat. Tereza Michalová (rozená Fišerová), olympionička a majitelka řady světových medailí, je opět součástí národního týmu po mateřské dovolené. „Původně jsem chtěla závodit jen na kajaku, ale pak jsem si uvědomila, že mám dost síly na to jet v obou kategoriích,“ vysvětlila Michalová. Zatímco na kajaku se do finální trojky těsně nedostala a skončila čtvrtá, kanoe pro ni naopak znamenala jasnou vstupenku do reprezentace.
Denní program teď mladá maminka přizpůsobuje synovi. „Snažíme se to kombinovat. Každý večer se s manželem domluvíme. Já jdu na trénink v osm ráno, on má později práci, střídáme se. Naštěstí i můj trenér je v tomto skvělý a dost pomáhá,“ pochvalovala si Michalová se synem na rukou. Kvůli přizpůsobení kalendáře vynechala závody v Tacenu a nepojede ani do Augsburgu, avšak pražskou Troju si nenechá ujít.
Pauzu po porodu nijak neprodlužovala. „Na konci šestinedělí už jsem byla na vodě, ale šli jsme na to pomalu a pozvolna to stupňovali.“ Fyzický návrat na vodu byl ovšem pro osmadvacetiletou slalomářku náročný. „Bolelo to, dopředu bych si ani nedokázala uvědomit, jak náročné to bylo,“ přiznala.
Odběhnutí od mateřských povinností na trénink jí však udělalo dobře. „Po porodu bylo tělo velice ochablé, trénování mi pomohlo s fungováním. Až tehdy jsem si uvědomila, jak moc zapínám ve vodě břicho. Na druhý den jsem nemohla vstát z postele,“ smála se Michalová.
Světový pohár vodního slalomu se do Česka vrací už od 5. do 7. června do pražské Troje, kde se kromě Michalové a Hilgertové představí řada nováčků i ostřílených reprezentantů.