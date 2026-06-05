Krejčí v Troji skoro slavil výhru bez kalhot, Prskavec a Hilgertová dojeli na penalizaci
Úvodní finálový den Světového poháru v Praze nabídl divákům strhující bitvy na divoké vodě. Největším hrdinou dne se stal český reprezentant Jakub Krejčí, který potvrdil roli vítěze kvalifikace a na Vltavě si dojel pro své vůbec první zlato ve Světovém poháru v kariéře. Zatímco Krejčí oslavoval vítězství, Hilgertová litovala šesté branky a Prskavec si chybu zpočátku ani neuvědomil.
První den Světového poháru ve vodním slalomu mají závodníci za sebou. V mužském závodě zvítězil suverénně s časem 97.93 český reprezentant Jakub Krejčí. Medailista z Tacenu a z loňského mistrovství světa neskrýval po vítězství emoce: „Je to nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát,“ hlásal s úsměvem kajakář. Na stupních vítězů ho doplnili Brit Joe Clarke a Ital Xabier Ferrazzi.
Čekání na medaili však bylo delší, než plánoval, když nechtěně zdržel závěrečný ceremoniál. Čtyřiadvacetiletý závodník si k pódiu zapomněl donést kalhoty. Celou situaci zachránil trenér Ondřej Tunka, který běžel davem i s kalhotami v ruce. „Musel jsem počkat na kalhoty, abych na pódiu neudělal ostudu. Trenér se jako nosič kalhot osvědčil, “ smál se.
Přísné tresty a důkaz rychlosti
V ženském závodě se vítězkou stala Australanka Jessica Foxová, která se vrátila k závodění po operaci, při níž lékaři odstranili nádor z levé ledviny. Nejlepší trojku doplnili Polka Klaudia Zwolinska a Slovenka Zuzana Paňková. Domácí Amélii Hilgertové se povedlo skvělou jízdou v kvalifikaci dostat do finále, avšak v závěrečném boji netrefila šestou branku a skončila na 10. místě: „Chtěla jsem tu šestku zkrátit, abych tam byla co nejrychlejší a zkrátila jsem ji až moc,“ zhodnotila slalomářka.
Velké zklamání přinesla Troja Jiřímu Prskavci. Hned po finálové jízdě se dostal do čela závodu, vzápětí však přišla první rána: dvě sekundy k dobru. Naděje na vítězství definitivně pohřbila penalizace 50 sekund. Osudnou se mu stala čtvrtá branka od konce: „Když jsem dojel, byl jsem moc spokojený. Myslel jsem si, že to tak zůstane. Pak mi tam přiskočil šťouch, tak jsem si říkal, ok, osmnáctka, byl jsem tam těsně, budiž. No a padesátka… To mě vůbec nenapadlo, že by tam byla,“ řekl zklamaný Prskavec.
Svoji premiérovou jízdu v rámci Světového poháru v domácím prostředí absolvovala teprve devatenáctiletá Bára Galušková, nejmladší členka letošní reprezentace. Do finálové dvanáctky se však neprobojovala a skončila na 32. místě. Finále těsně ušlo i Kateřině Bekové, která si vyjela 14. příčku. Nebýt chyby na deváté brance, měla by místo ve finále.
Návrat do reprezentace zaznamenal Vít Přindiš. Jeho kvalifikační jízda však nebyla dostatečně rychlá, a sedmatřicetiletý kajakář skončil před branami finále na 16. místě. „Mrzí mě, že jsem udělal chybu, ale ukazuju, že můžu být rychlý,“ zhodnotil.