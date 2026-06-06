Druhá medailová radost pro pražské publikum. Satková brala stříbro, nestačila jen na legendu
Kanoistka Martina Satková vybojovala stříbro na Světovém poháru doma v Praze-Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessicu Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double.
Satková na Foxovou ztratila 27 setin, i když zajela čistou jízdu a australská hvězda měla čtyři trestné sekundy. Pražskému publiku dopřála druhou medailovou radost po vítězství kajakáře Jakuba Krejčího.
Bezprostředně po dojezdu Satková nevěděla, jak dopadla. „Já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá..., v tom zmatku jsem nevěděla vůbec co. Ale pak jsem se podívala na lidi a pochopila jsem, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím,“ radovala se.
Reprezentační kolegové v kategorii C1 v sobotu na Krejčího nenavázali. Ve finále byli všichni tři, nejlépe skončil šestý Václav Chaloupka. Lukáš Rohan byl hned za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve dvanáctičlenném finále desáté místo. Zlato v Praze obhájil úřadující mistr světa i olympijský vítěz Francouz Nicolas Gestin.
Také do bojů o medaile mezi 12 finalistkami postoupily všechny tři české kanoistiky. Satková jela coby vítězka kvalifikace poslední a vyvarovala se dotyku branky. Foxová naopak měla problémy, ale i suverénně nejrychlejší čas, takže prvenství uhájila.
Australanka, která se loni v srpnu podrobila operaci nádoru na ledvině a přišla o závěr sezony, v Praze vybojovala druhé zlato. Po stříbrném návratu po zdravotních komplikacích v Tacenu v kategorii K1 nenašla na trojském kanále přemožitelku. Počet vítězství v SP navýšila již na 56.
Kneblová nenavázala na týden starý triumf z Tacenu. Během jízdy musela napravit chybu eskymáckým obratem a obsadila sedmou pozici. O dvě příčky níže skončila před domácím publikem po mateřské pauze Tereza Michalová.
V neděli SP v Praze vyvrcholí kayakcrossem, obě finále začnou po 15. hodině.
SP ve vodním slalomu v Praze:
Muži:
C1: 1. Gestin (Fr.) 107,84 (4 tr. sekundy), 2. Mirgorodský (SR) -0,80 (2), 3. Burgess (Brit.) -1,36 (0), ...6. Chaloupka -2,63 (0), 7. Rohan -3,48 (2), 10. Kratochvíl (všichni ČR) -4,95 (4).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Hočevar (Slovin.) 106, 2. Gestin 104, 3. Chaloupka 97, ...18. Rohan 42, 22. Kratochvíl 34, 30. Král (ČR) 22.
Ženy:
C1: 1. J. Foxová (Austr.) 121,01 (4), 2. M. Satková -0,27 (0), 3. Woodsová (Brit.) -2,01 (6), ...7. Kneblová -8,36 (4), 9. Michalová (všechny ČR) -12,49 (2).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Hočevarová (Slovin.) 101, 2. Kneblová 100, 3. M. Satková 87, ...22. Michalová 36, 49. Morenová (ČR) 2.