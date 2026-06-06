V Troji nezklamali ani kanoisté, Satková skončila druhá a omlouvala se, že se neradovala
I druhý den v pražské Troji byl pro českou reprezentaci úspěšný. Kanoistka Martina Satková nestačila ve finále o necelé tři desetiny sekundy jen na hvězdnou Jessiku Foxovou z Austrálie a podruhé v domácím prostředí slavila medaili ve Světovém poháru ve své hlavní disciplíně C1. Přiznala však, že chvilku po dojezdu byla trochu zmatená, jak vlastně dopadla, a proto hned neslavila.
Když po kvalifikaci, kterou vyhrála, odnášela z cílového prostoru svou loď ke startu, doprovázela ji její mladší sestra. Duo Martina a Gabriela Satkovy mezi sebou ještě v minulé sezoně nejen v pražské Troji v kategorii kanoistek soupeřilo. Teď však byla situace úplně jiná.
Mladší Gabriela totiž letos v lednu v pouhých čtyřiadvaceti letech oznámila, že končí svou úspěšnou kariéru. A tak v tom v rodinném klanu zůstala Martina sama.
V pražské Troji jsou ale čeští reprezentanti doma, a tak měla Martina i v sobotu ohromnou podporu nejen sestry jako fanynky, ale i spousty diváků podél slalomové trati. To ji nabudilo.
V kvalifikaci předvedla bezchybnou jízdu a po právu ji ovládla. To pak ve finále znamenalo, že bude na trať vyrážet jako poslední. I po hvězdě ženského vodního slalomu Jessice Foxové.
„Startovat z posledního místa, to je vyšší dívčí,“ hlásila Satková po závodu. „Je to velký nápor na psychiku. Tak mi to přijde i na českých nominacích, a na Světovém poháru je to ještě o další dva, možná tři levely výš. Slyšela jsem časy soupeřek přede mnou, ale vždy se snažím na to nemyslet. Chtěla jsem si to užít a věděla jsem, že ať to dopadne jakkoliv, chci divákům zamávat, protože jet tady ve finále je pokaždé úspěch,“ vysvětlila sedmadvacetiletá sportovkyně.
Satkové pomohla dobrá fyzická kondice
Divákům zamávala, ale v první chvíli po průjezdu cílem se moc neradovala. „Z tabule, kterou tam máme, jsem v první chvíli nemohla vyčíst, jestli mám dotek, nebo jsem druhá. Takže jsem v tom zmatku nevěděla vůbec co. Ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím. Takže se omlouvám, jestli jsem nebyla nadšená od první sekundy, ale o to víc si myslím, že to přišlo potom,“ vyprávěla Satková po slavnostním vyhlášení.
Finálové jízdy byly velmi vypjaté pro všechny závodnice. Na těžké trati, kterou v pátek absolvovali už kajakáři a kajakářky, totiž dámy hodně chybovaly. Bronzová Kimberly Woodsová měla za tři dotyky branek šest trestných sekund a vítězná Foxová přičítala čtyři sekundy. Satková byla z medailistek jediná, která si nepřipsala žádný dotek, přesto za Foxovou zaostala o 27 setin sekundy. Kde tedy chybovala ona?
„V jedné pasáži jsem tam udělala velkou chybu. Holt štěstí tam nepřálo. Každopádně být druhá je skvělé. Možná mě trošku mrzí, že jsem fanouškům nedopřála první místo a českou hymnu, ale já jsem strašně ráda i za druhé,“ připomněla Satková chybu v poslední části trati, kde se na chvilku zasekla ve vodním válci.
Kromě domácího prostředí a fandící sestry jí k úspěchu pomohla také fyzická kondice. Tu má na vysoké úrovni díky tréninku na kole po boku přítele. „Můj přítel je taková sportovní mašina. Když mu chci stíhat, tak to musím všechno absolvovat s ním. Takže bych řekla, že to mi trošku pomáhá ve výdrži a v tom, když je trať dlouhá a náročná. Ale každý závod je jiný. Dnes jsem věděla, že mám ještě z čeho brát, a ačkoliv to bylo náročné, mohla bych jet ještě dál,“ smála se stříbrná medailistka.
Ve finále jely i její reprezentační kolegyně Tereza Kneblová (7. místo) a Tereza Michalová (dříve Fišerová – 9. místo). Také česká kanoe mužů byla zastoupena v plné síle, nejlepším Čechem byl šestý Václav Chaloupka, hned za ním skončil Lukáš Rohan a desátý dojel Lukáš Kratochvíl.
V neděli SP v Praze vyvrcholí kayakcrossem, obě finále začnou po 15. hodině.
SP ve vodním slalomu v Praze:
Muži:
C1: 1. Gestin (Fr.) 107,84 (4 tr. sekundy), 2. Mirgorodský (SR) -0,80 (2), 3. Burgess (Brit.) -1,36 (0), ...6. Chaloupka -2,63 (0), 7. Rohan -3,48 (2), 10. Kratochvíl (všichni ČR) -4,95 (4).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Hočevar (Slovin.) 106, 2. Gestin 104, 3. Chaloupka 97, ...18. Rohan 42, 22. Kratochvíl 34, 30. Král (ČR) 22.
Ženy:
C1: 1. J. Foxová (Austr.) 121,01 (4), 2. M. Satková -0,27 (0), 3. Woodsová (Brit.) -2,01 (6), ...7. Kneblová -8,36 (4), 9. Michalová (všechny ČR) -12,49 (2).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Hočevarová (Slovin.) 101, 2. Kneblová 100, 3. M. Satková 87, ...22. Michalová 36, 49. Morenová (ČR) 2.