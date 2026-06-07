Další triumf v Troji: Krejčí zvládl kayakcross a slaví double. Druhý dojel Přindiš
Jakub Krejčí vyhrál na Světovém poháru v Troji kayakcross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i dnešní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem sedmatřicetiletý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Navíc v samostatně hodnocené dopolední časovce, která slouží jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, triumfovala poprvé v kariéře ve Světovém poháru Kateřina Beková.
Čtyřiadvacetiletý Krejčí v pozici bronzového medailisty z loňského mistrovství světa potvrdil roli jednoho ze spolufavoritů. Ačkoliv v časovce zajel až 15. čas, v přímých soubojích nenašel ani jednou přemožitele. Ve finále už z rampy dopadl do vody s viditelným náskokem a suverénně zvítězil. Stejně neohrožován dopádloval druhý Přindiš, bronz získal Francouz Mathurin Madore. Třetí český reprezentant Matyáš Novák vypadl v semifinále.
Ženská jízda o medaile byla bez české účasti. Vítězka dopolední časovky Beková vypadla ve čtvrtfinále stejně jako Tereza Kneblová, už v osmifinále skončily naděje Olgy Samkové. Zvítězila francouzská kajakářka Camille Prigentová před Polkou Klaudií Zwoliňskou, jež navázala na páteční stříbro, a Němkou Ricardou Funkovou.
V dopoledním individuálním závodě zvítězila třiadvacetiletá Beková s náskokem sedm setin před Funkovou. Vylepšila si pohárové maximum z loňského závodu v Augsburgu, kde skončila druhá v kontaktním závodě. V seriálu vybojovala druhé medailové umístění.
Mužskou časovku ovládl úřadující šampion
Za zkušenou Funkovou, olympijskou šampionkou z Tokia 2021 byla třetí Marjorie Delassusová z Francie. Kneblová skončila 17 setin od medaile pátá, Samková uzavřela první desítku.
Mužskou časovku vyhrál úřadující olympijský šampion v klasickém slalomu Giovanni de Gennaro z Itálie. Nejlepší z domácího tria byl devátý Novák, jenž za vítězem zaostal o sekundu, 48 setin jej dělilo od bronzu. Přindiš postoupil z 13. pozice a o dvě místa za ním Krejčí nezopakoval bronzový úspěch z minulého týdne v Tacenu. Odpoledne si ale vše víc než vynahradil.
De Gennaro zvítězil o 11 setin před čtyřnásobným mistrem světa v kayakcrossu a olympijským vítězem z Ria de Janeiro 2018 Britem Josephem Clarkem. Třetí byl nečekaně Němec Marten Horn, který se v poli 67 účastníků prosadil mezi nejlepší se startovním číslem 61.