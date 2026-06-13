Dvojitá radost na ME! Fuksa má čtrnáctý titul. Dostál po odvolání soupeře nakonec druhý
Neskutečná série kanoisty Martina Fuksy trvá. I na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru, třetím závodě sezony zatím neprohrál jedinou rozjížďku a ve finále olympijského kilometru získal už svůj čtrnáctý titul kontinentálního šampiona. „Wow!“ ocenil sám sebe, když v cíli své zlaté zářezy spočítal. Emoční horskou dráhu zažil Josef Dostál ve finále na 500 metrů. Do cíle dorazil na druhém místě, diskvalifikace polského vítěze z něj ale udělala mistra Evropy. Následné odvolání bohužel vrátilo původní výsledek, český kajakář tak bere stříbro.
Soupeře prostě nechce pustit před sebe. Na Světových pohárech v Szegedu a Brandenburgu nepohrál Martin Fuksa na své sinlgkánoi jediný závod. A na evropském šampionátu pokračuje.
„Já jsem typ závodníka, který rád dojíždí nejlíp první ve všech jízdách, abych si pohonil ego,“ usmívá se Fuksa.
Po triumfech na kilometru během úvodních víkendů Světového poháru v Szegedu a Brandenburgu se Fuksa od další vítězství znovu porval s neutrálním závodníkem Zacharem Petrovem, s kterým po závodě v Maďarsku kontroverzně drží světový rekord, ač byl v cíli o setinu sekundy dřív. Tentokrát si Fuksa soupeře v klidu pohlídal a vyhrál rozdílem 385 tisícin.
„Troufnu si říct, že jsem si závod užil docela dost,“ hodnotil Fuksa. „Snažil jsem se jako vždycky soustředit hlavně na sebe. Lehce jsem viděl jednoho závodníka vpravo. Snažil jsem se, abych ho periferně viděl a šetřil jsem si síly na finiš. Pak jsem to chtěl prostě rozbalit. Proběhl tam nějaký souboj, ale měl jsem docela dost sil. Jsem moc rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce.“
Fuksa si spravil náladu po loňském těsném stříbru na kilometru během mistrovství Evropy v Račicích, kde ale zároveň získal jubilejní desátý kontinentální titul na pětistovce. Na olympijském kilometru vyhrál kontinentální šampionát poprvé od roku 2021.
„Čtrnáct titulů. Wow!“ usmíval se Fuksa. „lán je užít si ceremoniál a poslechnout si tu nejhezčí písničku na světě. Letos jsem ji ještě neslyšel a pokaždé, když ji můžu slyšet, jsem strašně šťastný.“
Fuksa má pořád šanci navázat na třináct let starý double právě z Montemoru, kde kromě kilometru vyhrál i neolympijskou pětistovku. Její finále ho čeká v neděli.
Poláci uspěli s protestem, Dostál nakonec stříbrný
Dostál se prosadil na stupně vítězů na oblíbené pětistovce, na níž je úřadujícím mistrem světa. V polovině trati byl čtvrtý, ale silným finišem se protlačil až na druhé místo. Následně ale slavil zlato, protože dvacetiletý Borucki o překvapivé vítězství přišel.
Dostál s Boruckým na trati prohrál o 0,28 sekundy. Dvacetiletého Poláka krátce po závodě rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bójkám na okraji své dráhy, což je zakázané. V oficiálních výsledcích byl tak Dostál uveden jako evropský šampion, ale Poláci se proti tomu oficiálně ohradili a nakonec byli s protestem úspěšní.