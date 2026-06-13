Dvojitá radost na ME! Fuksa má čtrnáctý titul, po diskvalifikaci soupeře slaví i Dostál
Neskutečná série kanoisty Martina Fuksy trvá. I na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru, třetím závodě sezony zatím neprohrál jedinou rozjížďku a ve finále olympijského kilometru získal už svůj čtrnáctý titul kontinentálního šampiona. „Wow!“ ocenil sám sebe, když v cíli své zlaté zářezy spočítal. Titul mistra Evropy slaví i kajakář Josef Dostál. Ve finále na 500 metrů nejprve získal stříbro, po diskvalifikaci soupeře skončil první.
Soupeře prostě nechce pustit před sebe. Na Světových pohárech v Szegedu a Brandenburgu nepohrál Martin Fuksa na své sinlgkánoi jediný závod. A na evropském šampionátu pokračuje.
„Já jsem typ závodníka, který rád dojíždí nejlíp první ve všech jízdách, abych si pohonil ego,“ usmívá se Fuksa.
Po triumfech na kilometru během úvodních víkendů Světového poháru v Szegedu a Brandenburgu se Fuksa od další vítězství znovu porval s neutrálním závodníkem Zacharem Petrovem, s kterým po závodě v Maďarsku kontroverzně drží světový rekord, ač byl v cíli o setinu sekundy dřív. Tentokrát si Fuksa soupeře v klidu pohlídal a vyhrál rozdílem 385 tisícin.
„Troufnu si říct, že jsem si závod užil docela dost,“ hodnotil Fuksa. „Snažil jsem se jako vždycky soustředit hlavně na sebe. Lehce jsem viděl jednoho závodníka vpravo. Snažil jsem se, abych ho periferně viděl a šetřil jsem si síly na finiš. Pak jsem to chtěl prostě rozbalit. Proběhl tam nějaký souboj, ale měl jsem docela dost sil. Jsem moc rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce.“
Fuksa si spravil náladu po loňském těsném stříbru na kilometru během mistrovství Evropy v Račicích, kde ale zároveň získal jubilejní desátý kontinentální titul na pětistovce. Na olympijském kilometru vyhrál kontinentální šampionát poprvé od roku 2021.
„Čtrnáct titulů. Wow!“ usmíval se Fuksa. „lán je užít si ceremoniál a poslechnout si tu nejhezčí písničku na světě. Letos jsem ji ještě neslyšel a pokaždé, když ji můžu slyšet, jsem strašně šťastný.“
Fuksa má pořád šanci navázat na třináct let starý double právě z Montemoru, kde kromě kilometru vyhrál i neolympijskou pětistovku. Její finále ho čeká v neděli.
Dostál slaví zlato po diskvalifikaci soupeře
Dostál se prosadil na stupně vítězů na oblíbené pětistovce, na níž je úřadujícím mistrem světa. V polovině trati byl čtvrtý, ale silným finišem se protlačil až na druhé místo. Nakonec slavil zlato, protože dvacetiletý Borucki o překvapivé vítězství přišel.
Dostál se tak mohl radovat z pátého evropského titulu. Evropské zlato získal v této disciplíně už v roce 2018 v Bělehradě. Zbývající tři evropské tituly má ze čtyřkajaku z let 2013, 2014 a 2015, kdy společně s reprezentačními kolegy uspěl na tehdy olympijském kilometru.
Dopoledne Dostál zaznamenal nejlepší výsledek na kilometru v této sezoně, i když skončil stejně jako loni v Račicích těsně pod stupni vítězů. Většinu trati se vezl na vlně rychlejšího soupeře a byl až v závěru pole. V poslední dvoustovce se posunul dopředu, ale na lepší než čtvrté místo to nestačilo.
Na bronzového Portugalce Fernanda Pimentu ztratil Dostál více než půl sekundy. S výkonem byl poměrně spokojený. „Podmínky mi úplně neseděly, foukal silný vítr do zad. Panuje spokojenost. Je to můj druhý nejlepší výsledek z mistrovství Evropy na kilometr,“ řekl Dostál. Vyhrál Bělorus Vladislav Kravec před úřadujícím mistrem světa Bálintem Kopaszem z Maďarska.
V dalších sobotních finále obsadili shodně šestá místa Antonín Hrabal a Denisa Řáhová v kanoistických závodech na 200 metrů A zopakovali loňské umístění z Račic. Čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar a Jan Vorel dojel na pětistovce sedmý.