Neskutečná série trvá dál, Fuksa si pohonil ego: Čtrnáctý titul? Wow!
Neskutečná série kanoisty Martina Fuksy trvá. I na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru, třetím závodě sezony zatím neprohrál jedinou rozjížďku a ve finále olympijského kilometru získal už svůj čtrnáctý titul kontinentálního šampiona. „Wow!“ ocenil sám sebe, když v cíli své zlaté zářezy spočítal.
Soupeře prostě nechce pustit před sebe. Na Světových pohárech v Szegedu a Brandenburgu nepohrál Martin Fuksa na své sinlgkánoi jediný závod. A na evropském šampionátu pokračuje.
„Já jsem typ závodníka, který rád dojíždí nejlíp první ve všech jízdách, abych si pohonil ego,“ usmívá se Fuksa.
Po triumfech na kilometru během úvodních víkendů Světového poháru v Szegedu a Brandenburgu se Fuksa od další vítězství znovu porval s neutrálním závodníkem Zacharem Petrovem, s kterým po závodě v Maďarsku kontroverzně drží světový rekord, ač byl v cíli o setinu sekundy dřív. Tentokrát si Fuksa soupeře v klidu pohlídal a vyhrál rozdílem 385 tisícin.
„Troufnu si říct, že jsem si závod užil docela dost,“ hodnotil Fuksa. „Snažil jsem se jako vždycky soustředit hlavně na sebe. Lehce jsem viděl jednoho závodníka vpravo. Snažil jsem se, abych ho periferně viděl a šetřil jsem si síly na finiš. Pak jsem to chtěl prostě rozbalit. Proběhl tam nějaký souboj, ale měl jsem docela dost sil. Jsem moc rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce.“
Fuksa si spravil náladu po loňském těsném stříbru na kilometru během mistrovství Evropy v Račicích, kde ale zároveň získal jubilejní desátý kontinentální titul na pětistovce. Na olympijském kilometru vyhrál kontinentální šampionát poprvé od roku 2021.
„Čtrnáct titulů. Wow!“ usmíval se Fuksa. „lán je užít si ceremoniál a poslechnout si tu nejhezčí písničku na světě. Letos jsem ji ještě neslyšel a pokaždé, když ji můžu slyšet, jsem strašně šťastný.“
Fuksa má pořád šanci navázat na třináct let starý double právě z Montemoru, kde kromě kilometru vyhrál i neolympijskou pětistovku. Její finále ho čeká v neděli.
Dostál bral čtvrté místo: Teď se poňuchňám se synáčkem
Kajakář Josef Dostál skončil ve finále kilometru čtvrtý.
„Pro nás je nepopulární bramborová, v jiných státech se tomu říká čokoládová. Byl to dost povedený závod. Podmínky mi úplně neseděly, foukal silný vítr do zad. Závodiště v Montemoru mi docela sedí, je to můj druhý nejlepší výsledek z mistrovství Evropy na kilometru,“ uvedl Dostál.
Finále pětistovky ho čeká během sobotního odpoledne. V novém kvalifikačním systému na olympiádu jde pro něj o klíčový závod. Po zaváhání na předchozích závodech Světového poháru by se mu do žebříčku hodilo vítězství.
„Nejsem brutálně vytuhlý, těším se na to,“ plánoval Dostál. „Teď si napucnu bansek. Potom si dám šlofíčka, poňuchňám se se synáčkem.“