Fuksa slaví double! Na ME v Portugalsku po kilometru ovládl i závod na 500 metrů
Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal patnáctý kontinentální titul. V portugalském Montemoru-o-Velho zopakoval individuální double z roku 2013, v sobotu byl nejrychlejší v závodě na 1 000 metrů. Olympijský šampion ještě v neděli pojede s bratrem Petrem finále A deblkanoí na olympijské distanci 500 metrů.
Mezi kanoisty jel Fuksa pětistovku v této sezoně poprvé, na Světových pohárech ji vynechával. V první polovině finále si soupeře kontroloval, na poslední dvoustovce zrychlil a dostal se do čela. Vyhrál o 0,775 sekundy před Rusem Alexejem Korovaškovem.
V nahrávce pro média Fuksa uvedl, že cesta k dalšímu titulu nebyla úplně jednoduchá. „Od začátku jsem se do toho úplně nestrefoval, takže první polovina nebyla úplně ideální. Pak jsem věřil, že ve finiši budu snad mít na všechny,“ řekl třiatřicetiletý český reprezentant.
Do posledních metrů se snažil dát maximum a byl rád, že to vyšlo. „V té první půlce jsem v tom neměl takovou tu pohodu, ale v druhé půlce jsem se docela našel. Přišlo mi, že musím furt lehce dohánět, takže jsem byl takový splašený. Ale zároveň jsem cítil v kostech, že by to mělo vyjít. Protože Alexej, co byl druhý, má většinou silné starty a do finiše hodně tuhne. A já naopak tam vždycky seberu nějakou sílu, což se potvrdilo i dneska. Jsem rád, že můžu slavit jedenáctý titul z této trati,“ radoval se.
Zlatou medaili mu pověsil na krk další olympijský šampion z Paříže Josef Dostál. Český kajakář má už v neděli na mistrovství Evropy volno a jako člen komise sportovců požádal o zařazení mezi předávající pro medailové ceremoniály. Příležitost dostal v závodě kanoistů na 500 metrů, kde se očekával Fuksův úspěch.
Kanoistka Denisa Řáhová obsadila na pětistovce čtvrté místo, což je její nejlepší výsledek na ME. Na bronzovou Maďarku Reku Opavszkou ztratila 0,855 sekundy. „Určitě mě to trochu mrzí, byl to kousek. Ale chtěla jsem být do pátého místa a to se splnilo, takže jsem spokojená,“ řekla. V neděli ji ještě čeká finále deblkanoí na 500 metrů, do něhož nastoupí s Kamilou Šímovou, a závěrečný pětikilometrový závod na singlu.