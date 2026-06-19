Zemřel Ondřej Horský (†49), kajakář s medailí z MS, který ve vězení hlídal mafiány
Český sport přišel o originální osobnost kajakáře Ondřeje Horského. Bronzový medailista z mistrovství světa 2010 na čtyřkajaku zemřel ve středu ve 49 letech. Byl vždycky svůj. Největší úspěchy zažil po desetileté pauze, v níž pracoval jako dozorce v liberecké věznici.
Znáte tu scénu z filmu Frajer Luke, ve které nezlomný hrdina s tváří Paula Newmana spořádá padesát vajíček během hodiny jenom proto, že si to prostě umanul? Ondřej Horský měl s touhle postavou hodně společného.
Oba prožili kus života ve vězení, Horský ale na té správné straně, jak s úsměvem vyprávěl. Charakter obou také formoval neporazitelný vzdor oproti křivdě.
Až k medaili z mistrovství světa se dostal z hodně nezvyklého prostředí. Kanoistice se učil jako školák, pak ale deset let neseděl v lodi. Věnoval se cyklistice a pracoval jako dozorce v liberecké věznici.
„Byli tam členové ukrajinských a ruských mafií, kteří byli velmi zdatní v bojových uměních a dokázali by si poradit s několika lidmi,“ líčil Horský. „Výhoda je, že ti, kteří něco umějí, to mají v hlavě srovnané. S nimi problémy nebyly. Ty nastávaly, jen když někomu bouchly nervy. Na mě nikdo nezaútočil. Byl jsem u několika zákroků, kdy se zasahovalo proti vězňům, ale vždycky to proběhlo v pohodě. Přišlo se mezi ně, odtrhli se, vyvedli se z cely.“
Nechtěl být jedním z mnoha
V roce 2003 se ale rozhodl pro návrat ke kanoistice a ze svého si zaplatil dvě reprezentační soustředění v Thajsku. Brzy se vypracoval mezi elitu. Těsně před nástupem fenoménů Josefa Dostála a Martina Fuksy se podílel na výrazných úspěších předchozí generace.
S parťákem Janem Štěrbou vyhrál na deblkajaku dva závody Světového poháru. V roce 2010 však těžce nesl, že vedení reprezentace upřednostnilo čtyřkajak, kam se nakonec oba přesunuli. A neobměkčila ho ani bronzová medaile z MS v Poznani na olympijském kilometru.
„Věřil jsem, že na deblkajaku máme šanci vyhrát mistrovství světa. Byla to pro mě hodnotnější představa, než být na olympiádě jedním z mnoha,“ vysvětloval.
Na podzim pak stávkoval a nakonec si vymohl návrat do deblu se Štěrbou. V roce 2011 si na mistrovství světa v Szegedu myslel na medaili, debl však skončil sedmý a nekvalifikoval se na olympiádu.