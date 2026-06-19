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Zemřel Ondřej Horský (†49), kanoista s medailí z MS, který ve vězení hlídal mafiány

Zemřel rychlostní kanoista Ondřej Horský
Zemřel rychlostní kanoista Ondřej HorskýZdroj: ASC Dukla / Facebook
Rychlostní kanoista Ondřej Horský (vpravo) na archivním snímku
Rychlostní kanoista Ondřej Horský (vpravo) na archivním snímku
Rychlostní kanoista Ondřej Horský (uprostřed) na archivním snímku
Rychlostní kanoista Ondřej Horský (uprostřed) na archivním snímku
Rychlostní kanoista Ondřej Horský (uprostřed) na archivním snímku
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Martin Hašek
Kanoistika
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Český sport přišel o originální osobnost kajakáře Ondřeje Horského. Bronzový medailista z mistrovství světa 2010 na čtyřkajaku zemřel ve středu ve 49 letech. Byl vždycky svůj. Největší úspěchy zažil po desetileté pauze, v níž pracoval jako dozorce v liberecké věznici.

Znáte tu scénu z filmu Frajer Luke, ve které nezlomný hrdina s tváří Paula Newmana spořádá padesát vajíček během hodiny jenom proto, že si to prostě umanul? Ondřej Horský měl s touhle postavou hodně společného.

Oba prožili kus života ve vězení, Horský ale na té správné straně, jak s úsměvem vyprávěl. Charakter obou také formoval neporazitelný vzdor oproti křivdě.

Až k medaili z mistrovství světa se dostal z hodně nezvyklého prostředí. Kanoistice se učil jako školák, pak ale deset let neseděl v lodi. Věnoval se cyklistice a pracoval jako dozorce v liberecké věznici.

„Byli tam členové ukrajinských a ruských mafií, kteří byli velmi zdatní v bojových uměních a dokázali by si poradit s několika lidmi,“ líčil Horský. „Výhoda je, že ti, kteří něco umějí, to mají v hlavě srovnané. S nimi problémy nebyly. Ty nastávaly, jen když někomu bouchly nervy. Na mě nikdo nezaútočil. Byl jsem u několika zákroků, kdy se zasahovalo proti vězňům, ale vždycky to proběhlo v pohodě. Přišlo se mezi ně, odtrhli se, vyvedli se z cely.“

Nechtěl být jedním z mnoha

V roce 2003 se ale rozhodl pro návrat ke kanoistice a ze svého si zaplatil dvě reprezentační soustředění v Thajsku. Brzy se vypracoval mezi elitu. Těsně před nástupem fenoménů Josefa Dostála a Martina Fuksy se podílel na výrazných úspěších předchozí generace.

S parťákem Janem Štěrbou vyhrál na deblkajaku dva závody Světového poháru. V roce 2010 však těžce nesl, že vedení reprezentace upřednostnilo čtyřkajak, kam se nakonec oba přesunuli. A neobměkčila ho ani bronzová medaile z MS v Poznani na olympijském kilometru.

„Věřil jsem, že na deblkajaku máme šanci vyhrát mistrovství světa. Byla to pro mě hodnotnější představa, než být na olympiádě jedním z mnoha,“ vysvětloval.

Na podzim pak stávkoval a nakonec si vymohl návrat do deblu se Štěrbou. V roce 2011 si na mistrovství světa v Szegedu myslel na medaili, debl však skončil sedmý a nekvalifikoval se na olympiádu.

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