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Sport Magazín: suverén Fuksa a sraz alfa samců na fotbalovém mistrovství světa

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Sport Magazín a rozhovor s olympijským vítězem Martinem Fuksou • Zdroj: isportTV
Kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru
Kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru
Kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru
Kanoista Martin Fuksa si v Portugalsku dojel pro čtvrtnáctý titul mistra Evropy
Kanoista Martin Fuksa si v Portugalsku dojel pro čtvrtnáctý titul mistra Evropy
Martin Fuksa s rodiči
Martin Fuksa
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Kanoistika
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s nejlepším kanoistou na světě, olympijským vítězem Martinem Fuksou. Zaostřili jsme na fotbalový šampionát, kde poprvé v historii všechny hvězdy setřásly únavu a září: Messi, Mbappé, Haaland i Kane. Fotbalové plány má taky hokejový brankář Šimon Hrubec. Zaujme rozhovor s Janem Mühlfeitem a Kateřinou Krůtovou. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Martin Fuksa / nejlepší kanoista na světě
  • Téma: fotbalové MS / sraz alfa samců
  • Rozhovor: Jan Mühlfeit & Kateřina Krůtová / Branky, děti, rodiče
  • Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / i o fotbalovém nároďáku
  • Uniklo z facebooku: Pavel Nedvěd / generální manažer reprezentací
  • Test: Chery Tiggo 7
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín: suverén Fuksa a sraz alfa samců na fotbalovém MS

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