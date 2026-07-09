Sport Magazín: suverén Fuksa a sraz alfa samců na fotbalovém mistrovství světa
Sport Magazín a rozhovor s olympijským vítězem Martinem Fuksou • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s nejlepším kanoistou na světě, olympijským vítězem Martinem Fuksou. Zaostřili jsme na fotbalový šampionát, kde poprvé v historii všechny hvězdy setřásly únavu a září: Messi, Mbappé, Haaland i Kane. Fotbalové plány má taky hokejový brankář Šimon Hrubec. Zaujme rozhovor s Janem Mühlfeitem a Kateřinou Krůtovou. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Martin Fuksa / nejlepší kanoista na světě
- Téma: fotbalové MS / sraz alfa samců
- Rozhovor: Jan Mühlfeit & Kateřina Krůtová / Branky, děti, rodiče
- Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / i o fotbalovém nároďáku
- Uniklo z facebooku: Pavel Nedvěd / generální manažer reprezentací
- Test: Chery Tiggo 7
- TV program: všechny sportovní stanice