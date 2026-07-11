Nejradši bych si užíval offline svět. Fuksa o Instagramu, staré loděnici nebo rodičovství
Je neotřesitelným vládcem své disciplíny. Olympijským vítězem, mistrem světa i Evropy. Drží nejlepší světový čas. Přesto od kanoisty Martina Fuksy, který je v královské disciplíně na jeden kilometr téměř dva roky neporažený, neslyšíte silná slova. „Prostě dělám, co mě baví,“ hlásí 33letý fenomén, jenž pro Sport Magazín mluví o kouzlu loděnice, nočním kopání od dcerky i zálibě v hezkých fotografiích. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Usadil se v místě, které má nenapodobitelnou auru. V loděnici u Labe, v Nymburce, o níž říká, že je nejlepší na světě. Právě tady vládne Fuksič tým. Táta Petr jako trenér, děda Josef jako mentor, brácha Petr jako parťák v deblkanoi.
„Je to pro mě druhý domov,“ říká o budově, v níž místo luxusu vládne zatuchlost. Původní skromné vybavení, staré činky, oprýskané omítky. Dřina i pot jsou tady zapuštěné ve zdech, ale je nutná rekonstrukce, pro kterou je na platformě Donio vypsaná veřejná sbírka.
Hrdina z olympijské Paříže, čtyřnásobný mistr světa a majitel čtrnácti zlatých medailí z evropského šampionátu se usadil na vrzající židli v klubovně a téměř hodinu vykládal o sportu, do jehož historie už se nesmazatelně zapsal. „Je to odměna za tvrdou práci,“ hlásí dříč, jenž dokonale kloubí úspěchy na sociálních sítích s těmi sportovními.
Jak na vás dýchá aura staré loděnice?
„Za ty roky už ani ne. Ale má svoje kouzlo, mám to tady spojené s dřinou. Jakmile sem přijdu, vždycky odmakám, co je potřeba. Plus zregeneruju. V mládí, i když jsem měl volno, stejně jsem sem přišel, hráli jsme nohejbal, fotbal. Dřív tady ještě býval kulečník, takže jsme ho mastili. Neustále je tady skvělá parta. Beru to jako druhý domov.“
Opravdu?
„Ano. Když jsem byl mladší a šel jsem za školu, tak jsem zdrhnul prostě sem. Akorát byl problém, že tady trénovali taťka s dědou, takže jsem vždycky musel vybírat časy, kdy tady nebyli. Protože to by samozřejmě nedopadlo dobře. (smích) Chodili jsme sem s kámošema a dali jsme jí název Nejlepší loděnice světa. Samozřejmě je to s nadsázkou. Doufám, že každý chápe, že pro nás je tou nejlepší…“
Počkejte, vy a záškoláctví? To mi k vám nějak nepasuje.
„Prostě jsem šel trénovat, no. (smích) Říkal jsem si, že mě škola zdržuje od toho, abych víc makal. Není to dobrý příklad, ani nevím, co bych k tomu měl víc říct. Vždycky jsem věděl, že chci maturitu, akorát jsem k ní došel po delší cestě. Kanoistika mě uchvátila, dával jsem jí maximum a měl jsem v hlavě, že škola mě zdržuje od tréninku.“
Ale nakonec jste to skloubil a maturitu jste si udělal, že?
„Samozřejmě. Teď si spíš hraju s myšlenkou, že bych jednou vystudoval i vysokou. Jsem v armádě, hodilo by se to. Brácha si dělá bakaláře, je mi vzorem, protože vidím, že to jde. Jenže já se snažím vybalancovat sport i rodinu. Když mám volno, chci se věnovat holkám, a ne, abych se místo toho učil. Uvidíme, třeba na to vlítnu po kariéře.“