Den plný extrémů na MS. Životní jízda Kratochvíla i hořké konce Rohana se Satkovou
Čeští kanoisté si ve středeční kvalifikaci na světovém šampionátu sáhli na dno i na samotný vrchol. Hvězdou programu se stal jednadvacetiletý Lukáš Kratochvíl, kterého překonal jediný soupeř. Z ženského dua předvedla nejstabilnější výkon sedmá Tereza Kneblová. Semifinále naopak zůstane zapovězeno Lukáši Rohanovi a Martině Satkové, které chyběla k postupu jediná sekunda.
Středeční dopoledne patřilo v Oklahomě kanoistům. Česká výprava se poprala s kvalifikací a závodníci měli co dělat, aby si zajistili místo v pátečním semifinále.
Výsledky českých kanoistů se rozprostřely po celé výsledkové listině. K vidění byl útok na samotný vrchol, postup s odřenýma ušima i pád pod kvalifikační čáru. Lukáš Kratochvíl se na premiérovém světovém šampionátu v kariéře kvalifikoval na neuvěřitelném druhém místě. Jednadvacetiletého kanoistu zdolal pouze poslední startující závodník, Francouz Nicolas Gestin. „Jsem úplně nadšený. Byl jsem o dost nervóznější než na šampionátu do 23 let,“ popsal Kratochvíl pocity po závodě.
Václav Chaloupka měl v kvalifikaci doslova z pekla štěstí. Na trati dvakrát chyboval a trestné sekundy ho téměř stály všechno. Skončil na poslední postupové 30. příčce se ztrátou 7,43 sekundy. „Je to úleva. Kdybych to zpackal v kvalifikaci, tak by mě to hodně mrzelo. Obecně mi kvalifikace na mistrovstvích světa nejdou,“ přiznal.
Obrovské zklamání naopak přinesla jízda Lukáše Rohana. Olympijský stříbrný medailista nedokázal zajet dostatečně rychlý čas a skončil na nepostupové 39. příčce.
Po mužích patřil kanál kanoistkám. Z kvalifikace se podařilo postoupit dvěma českým reprezentantkám. Tereza Kneblová se dostala do nejlepší desítky, když si se ztrátou necelých dvou sekund zajistila sedmou příčku a jistou vstupenku do pátečního závodu. „Jsem ráda, že to mám za sebou a můžu se soustředit na semifinále,“ zhodnotila stručně.
Do elitní třicítky celkem bezpečně proklouzla i Adriana Morenová, která do pátečního závodu odstartuje z dvacáté pozice.
Nejméně se dařilo poslední české naději na startu, Martině Satkové. Se ztrátou víc než deseti sekund na lídryni Marjorie Delassusovou se umístila až na 33. místě. K postupu chyběla sedmadvacetileté kanoistce pouhá sekunda.
Ve čtvrtek se šampionát opět vrací ke kajakům. Naplánováno je semifinále a finále, v akci bude pět českých lodí.