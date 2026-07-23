Bolest šla stranou. Kanoistky se v Oklahomě staly vicemistryněmi světa
České kanoistky si na světovém šampionátu v Oklahomě spravily chuť. Po neúplném postupu do semifinále jednotlivců zazářily v týmovém závodě, kde trio Kneblová, Morenová a Satková vybojovalo cenné stříbro. Češky nestačily jen na suverénní Slovenky a jako jediné se postaraly o český cenný kov. Zbylé reprezentační hlídky kanoistů i kajakářů na stupně vítězů nedosáhly.
Třetí den mistrovství světa ve vodním slalomu přinesl české výpravě obrovský důvod k radosti. I když se jim nepovedlo postoupit do semifinále jednotlivců v plné sestavě, radují se z jiného úspěchu. V kategorii hlídek si trio Kneblová, Morenová a Satková odnáší stříbro, těsně za vítězným týmem Slovenska. Neuvěřitelný výkon podtrhly Češky jen pár hodin po individuální kvalifikaci.
Radost z nich byla vidět i slyšet: „Jsem z toho nadšená. Bavily mě tréninky a týmová klání jsou velice speciální,“ popsala s úsměvem Tereza Kneblová.
„Jsem ráda, že domů nejedu s prázdnou. Samozřejmě mám smíšené pocity, ale dosáhnout s holkami na medaili je důvod, proč jsme sem jely,“ zhodnotila svoji cestu na mistrovství Martina Satková, která se přes kvalifikační síto v kategorii jednotlivců neprobojovala. Před startem dokonce trpěla extrémními bolestmi ze zranění: „Šla jsem se s pomocí doktora dát dohromady, abych holkám nezkazila jízdu,“ popsala.
Nováček v reprezentaci Adriana Morenová byla štěstím bez sebe: „Cítím se pořád jako benjamínek mezi těmi ostřílenými kolegyněmi, takže jsem ráda, že jsem to s nimi dojela do cíle a je z toho i placka,“ usmívala se dvaadvacetiletá kanoistka.
Tím však medailová umístění končí. Ve stejný den obsadili čeští kanoisté páté místo. Den předtím se představily i týmy kajakářů, které však také nedoplavaly na stupně vítězů. Muži i ženy obsadili v týmových soutěžích šesté příčky, muži dokonce jednou chybovali.
Do finále ženských kajaků se probojovala pouze Amálie Hilgertová, která i přes skvělý start nestačila na vítězku, Australanku Jessicu Foxovou, a se ztrátou 5,08 sekundy obsadila osmou příčku.