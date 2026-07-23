Pátý český mistr světa na kajaku. Krejčí ve finále zastínil legendy a převzal žezlo
Zatímco zkušení matadoři Jiří Prskavec a Vít Prindiš překvapivě uvízli v semifinále, mladá krev úřadovala. Jakub Krejčí ustál tlak a dovezl české výpravě z Oklahomy titul mistra světa. Ve finále kajakářek se bojovalo také, Amálie Hilgertová bere osmou příčku.
Mistrovství světa ve vodním slalomu se ve čtvrtek zaměřilo na semifinále a finále kajaků, které Česku přineslo dalšího mistra světa, tentokrát z nové generace.
Jakub Krejčí do závěrečné jízdy nastoupil jako jediná česká naděje, když se Vítu Prindišovi, ani Jiřímu Prskavcovi do finále nepovedlo dostat. Prindiše zradila čtvrtá branka a obsadil 21. místo. Prskavec sice předvedl čistou jízdu, ale nedokázal stlačit čas dostatečně nízko pro postup do elitní dvanáctky a skončil těsně pod čárou čtrnáctý. Dohromady mají dva starší kajakáři na kontě tři tituly mistra světa, ani to však nestačilo na dravého Krejčího, který se do finále probojoval z druhé příčky.
V závěrečné jízdě šlo o všechno. Čtyřiadvacetiletý kajakář nastupoval jako předposlední závodník na trati. Jeho výkon byl téměř perfektní až na jednu povodnou branku, u níž šplouchající voda navodila dojem dotyku. Po chvíli napětí však rozhodčí potvrdili pouhý kontakt s vlnou.
Zlato mohl českému zástupci sebrat už jen Brit Joe Clarke. Ten však hned čtvrtou branku minul, inkasoval padesátisekundovou penalizaci a definitivně tak zpečetil Krejčího triumf. Rodák z Českých Budějovic symbolicky převzal žezlo od svých starších týmových kolegů.
„Tato sezona je neuvěřitelná. Cítil jsem na sobě hrozný tlak, který jsem si vyvinul i sám,“ přiznal Krejčí. Pochybnosti o osudové brance po výkonu neměl: „Když jsem přejížděl, viděl jsem, že se hýbe. Věděl jsem však, že jsem se jí nedotkl a že to bylo vodou,“ řekl.
Kajakářkám se v Oklahomě dařilo o poznání méně. Již v semifinále vypadla Kateřina Beková, na elitní dvanáctku nestačila a brala 17. místo. Amálie Hilgertová tak zůstala ve hře o cenné kovy sama.
Do závěrečné jízdy odstartovala osmadvacetiletá reprezentantka skvělým tempem, avšak ve střední pasáži začala na vedoucí Jessicu Foxovou ztrácet. V cíli narostlo manko na 5,08 sekundy, což pro Hilgertovou znamenalo konečnou osmou příčku.
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):
Muži:
K1: 1. Krejčí (ČR) 83,65 (0 trestných sekund), 2. Pasiut (Pol.) -0,69 (0), 3. De Gennaro (It.) -1,62 (0), ...v semifinále 14. Prskavec, 22. Přindiš (oba ČR).
Ženy:
K1: 1. J. Foxová 92,06 (0), 2. Leibfarthová (USA) -1,31 (0), 3. Woodsová (Brit.) -2,85 (2), ...8. Hilgertová -5,08 (0), v semifinále 17. Beková, v kvalifikaci 44. B. Galušková (všechny ČR).