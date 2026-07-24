Kanoistka Kneblová je mistryní světa: Nevím, co se stalo! Nováček Kratochvíl veze bronz
Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monicou Doriaovou z Andorry a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
Kneblová se loni na kánoi vůbec neprobojovala do české reprezentace, ale letos se vrátila ve velkém stylu, když v této kategorii vyhrála jeden ze závodů Světového poháru. Šampionát v Oklahomě pro ni začal nezdarem v časovce kayakcrossu, který ji vyřadil i z boje o medaile v její druhé silné disciplíně.
Na kánoi si to vynahradila. Ve středu se s českou hlídkou radovala ze stříbra a dnes byla v individuálním závodě ještě lepší. Do finále na rozdíl od australské hvězdy Jessiky Foxové proklouzla i se čtyřmi trestnými sekundami.
Boj o medaile zahajovala. Na její jízdu nakonec v závodě plném chyb žádná soupeřka nestačila. Třiadvacetiletou českou reprezentantku neporazila ani obhájkyně titulu Klaudia Zwoliňská z Polska, která získala bronz.
Kneblová počínání svých soupeřek sledovala na židli pro vedoucí závodnici a nemohla uvěřit, co se stalo. „Snažím se to zpracovat, je to neskutečné. Jsem strašně vděčná za to, kam jsem se posunula. Vůbec nevím, co se stalo, můj mozek moc nefunguje. Myslela jsem si, že to byla dobrá jízda, ale nikdy bych nevěřila, že to bude stačit na první. Branky byly níž, dost se chybovalo,“ chrlila ze sebe v rozhovoru pro Českou televizi.
Před finále se necítila optimálně. „Věděla jsem, že to nebyla bezchybná jízda, ale potvrdilo se, že to někdy stačí i takhle. Tohle je fakt pohádka a budu na to vzpomínat do konce života,“ svěřila se.
Druhá Češka ve finále Adriana Morenová doplatila na padesátisekundovou penalizaci na čtvrté brance a účast na mistrovství světa, kterou jí uvolněním svého místa umožnila Tereza Michalová, proměnila ve 12. pozici.
Jednadvacetiletý Kratochvíl získal medaili hned při premiéře na seniorském MS. Ztratil 1,61 sekundy na vítězného Španěla Miquela Travého. Za stříbrným Britem Adamem Burgessem zaostal jen o 12 setin.
Ve finále jel excelentně, ztratil jen na přejezdu do čtrnácté branky. V cíli se zařadil na druhé místo za Travého a čekal, jak si povede zbývajících šest závodníků. Nakonec ho předstihl už jen Burgess. „Celá jízda byla až na tu jednu chybičku dobrá. Když jsem dojel, byl jsem spokojený, i když jsem si myslel, že to (na medaili) stačit nebude. Stačilo to, takže jsem úplně nadšený,“ řekl.
Mladý český slalomář navázal na úspěchy z mládežnických mistrovství světa a Evropy, kde mezi kanoisty posbíral šest medailí. Stále platí, že z každého startu mezi kanoisty na mistrovství světa vytěžil medaili. „Myslel jsem si, že teď je hodně velká šance, že se to nepovede, ale povedlo se to, takže ten plamínek držím dál. První mistrovství světa a mám medaili, je to šílený,“ dodal Kratochvíl.
Čeští reprezentanti v kategorii C1 dnes napodobili úspěch z MS 2021 v Bratislavě, kde získal zlato Václav Chaloupka a bronz Gabriela Satková. Celkem má česká výprava na tomto MS šest medailí.