Senzační premiéra na MS, kanoista Kratochvíl si z Oklahomy veze bronz: Je to šílený!
Jednadvacetiletý kanoista Lukáš Kratochvíl získal bronz na mistrovství světa ve vodním slalomu. Na šampionátu v Oklahoma City, dějišti příštích olympijských her, ztratil 1,61 sekundy na vítězného Španěla Miquela Travého. Za stříbrným Britem Adamem Burgessem zaostal jen o dvanáct setin.
Kratochvíl jel finále excelentně, ztratil jen na přejezdu do čtrnácté branky. V cíli se zařadil na druhé místo za Travého a čekal, jak si povede zbývajících šest závodníků. Nakonec ho předstihl už jen Burgess. „Celá jízda byla až na tu jednu chybičku dobrá. Když jsem dojel, byl jsem spokojený, i když jsem si myslel, že to (na medaili) stačit nebude. Stačilo to, takže jsem úplně nadšený,“ řekl České televizi.
Mladý český kanoista proměnil v cenný kov hned první start na seniorském šampionátu a navázal na úspěchy z mládežnických mistrovství světa a Evropy, kde mezi kanoisty posbíral šest medailí. Stále platí, že z každého startu mezi kanoisty na mistrovství světa vytěžil medaili. „Myslel jsem si, že teď je hodně velká šance, že se to nepovede, ale povedlo se to, takže ten plamínek držím dál. První mistrovství světa a mám medaili, je to šílený,“ dodal Kratochvíl.
Cenný kov na MS vybojoval jako první český kanoista od zlata Václava Chaloupky v Bratislavě 2021.